"Договоренность может начать действовать уже": в ЦПД объяснили манипуляции России по прекращению огня

Россия манипулирует датой начала прекращения огня. В Москве напоминают о 18 марта, когда российский диктатор отдал приказ, хотя договоренность может начать действовать сейчас.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко во вторник, 25 марта, передает 24 Канал.

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Что означают действия России

По словам Коваленко, Россия пытается поддерживать свою пропагандистскую историю о "приказе прекратить огонь по энергоинфраструктуре", который якобы отдал Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта.

Этим Россия также будет манипулировать дальше, пытаясь уменьшить срок прекращения огня минимум на неделю, и в случае нарушений впоследствии может их не признавать. А еще раньше было предложение вообще прекратить огонь и Украина согласилась, а Россия отказывается,

– написал он.

К слову, подобной позиции придерживается и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который напомнил, что Киев согласился на полное 30-дневное прекращение огня еще 11 марта, но Россия отвергла соответствующее предложение со стороны нашего государства.

Он подчеркнул, что давление на Россию является важным для достижения длительного мира, и что следующие дни будут решающими для определения серьезности намерений Москвы.