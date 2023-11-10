Российские медиа распространяют информацию о том, что киевские территориальные центры комплектования и социальной поддержки обязали предприятия предоставить списки работающих мужчин до 60 лет. Это вроде бы нужно для постановки на учет в рамках общей мобилизации.
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Враг манипулирует
По словам пропагандистов, "на этом фоне начались массовые увольнения" мужчин.
На самом деле это манипуляция, поскольку по закону и до начала объявления военного положения и во время военного положения и объявления мобилизации юридические лица – работодатели вели и ведут военный учет военнообязанных работников и соответственно осуществляют обмен информацией с ТЦК,
– говорится в сообщении.
Эта "новость" начала распространяться на фоне принятия Верховной Радой решения о продолжение военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года.
Российская пропаганда: последние новости
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