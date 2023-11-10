Російські медіа поширюють інформацію про те, що київські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зобовʼязали підприємства подати списки працюючих чоловіків віком до 60 років. Це нібито потрібно для постановки на облік у рамках загальної мобілізації.

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Ворог маніпулює

За словами пропагандистів, "на цьому фоні почалися масові звільнення" чоловіків.

Насправді це маніпуляція, оскільки за законом і до початку оголошення воєнного стану, і під час воєнного стану та оголошення мобілізації юридичні особи – роботодавці вели і ведуть військовий облік військовозобовʼязаних працівників і відповідно здійснюють обмін інформацією з ТЦК,

– мовиться в повідомленні.

Ця "новина" почала розповсюджуватися на тлі ухвалення Верховною Радою рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Російська пропаганда: останні новини