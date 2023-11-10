Російські медіа поширюють інформацію про те, що київські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зобовʼязали підприємства подати списки працюючих чоловіків віком до 60 років. Це нібито потрібно для постановки на облік у рамках загальної мобілізації.
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Ворог маніпулює
За словами пропагандистів, "на цьому фоні почалися масові звільнення" чоловіків.
Насправді це маніпуляція, оскільки за законом і до початку оголошення воєнного стану, і під час воєнного стану та оголошення мобілізації юридичні особи – роботодавці вели і ведуть військовий облік військовозобовʼязаних працівників і відповідно здійснюють обмін інформацією з ТЦК,
– мовиться в повідомленні.
Ця "новина" почала розповсюджуватися на тлі ухвалення Верховною Радою рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
Російська пропаганда: останні новини
- Ворог освоїв технологію заміни облич, тобто діпфейки, і почав активно використовувати її для дестабілізації України. Росіяни публікують фейкові заяви військового командування, яке нібито закликає до перевороту. Українські військові командири лишаються єдиними та продовжують боротися проти єдиного ворога – Росії. У ЗСУ закликають громадян покладатися лише на критичне мислення та перевіряти інформацію.
- Російське міноборони регулярно рапортує про надзвичайну кількість "знищеної" української техніки. Журналісти проаналізували заяви і виділили декілька показових випадків, коли окупанти "ліквідували" техніку, якої ніколи не було в Україні. Сєргєй Шойгу постійно повідомляє нереалістичні цифри знищеного українського озброєння. Над кремлівською брехнею сміються вже навіть пропагандисти.
- Валерій Залужний повідомив, що від його імені відомим людям надходять повідомлення. Він закликав кожного, хто отримав повідомлення, не вірити його змісту. 1 листопада Валерій Залужний повідомив, що хтось, використовуючи його ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із "проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру".