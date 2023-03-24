Авиаудары, "Шахиды", РСЗО: в Сумской области множество разрушений и погибшие после российского налета

Российские войска в ночь на 24 марта совершили массированный налет на Сумскую область. Войска агрессора атаковали регион бомбами, "Шахидами" и РСЗО.

Оккупанты совершили массированный обстрел из разных видов оружия по территории Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской поселковых общин. Известно о по меньшей мере двух погибших и многих разрушениях.

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Оккупанты атаковали Белополье и Ворожбу

Оккупанты совершили авиационный удар по городу Белополье, которое также обстреляли из "Градов" (80 прилетов) и ствольной артиллерии (20 прилетов).

В результате обстрела Белополья погибли 2 человека, ранены 9 человек. Разрушены административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

По городу Ворожба оккупанты произвели обстрел из РСЗО, в результате которого повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение. Из-за обстрела травмирован 1 человек.

В Речковской общине под огнем захватчиков оказалось село Выры: оккупанты нанесли авиационный удар и атаковали село "Шахидом". В результате удара поврежден детский сад, административное здание. Разрушено здание школы.

Масштабные последствия обстрела Сумщины / Фото Общественное

По селу Реки оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы, в результате которых повреждены частные дома, административное здание и здание гимназии.

В Николаевской поселковой общине враг нанес авиационный удар по агрофирме. Повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника. Также ночью был обстрел Новослободской общины, где, к счастью, без последствий

Враг ударил по Сумщине ракетой Х-31П

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что Россия атаковала Сумскую область "Шахидами" и управляемыми авиационными бомбами Пуски "Шахидов" осуществлялись с северо-восточного направления.

Тактическая авиация врага была поднята с двух российских аэродромов Морозовска и Ахтубинска. Десять истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области.

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