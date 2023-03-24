Авиаудары, "Шахиды", РСЗО: в Сумской области множество разрушений и погибшие после российского налета
Источник:Сумская ОВА
Российские войска в ночь на 24 марта совершили массированный налет на Сумскую область. Войска агрессора атаковали регион бомбами, "Шахидами" и РСЗО.
Оккупанты совершили массированный обстрел из разных видов оружия по территории Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской поселковых общин. Известно о по меньшей мере двух погибших и многих разрушениях.
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Оккупанты атаковали Белополье и Ворожбу
Оккупанты совершили авиационный удар по городу Белополье, которое также обстреляли из "Градов" (80 прилетов) и ствольной артиллерии (20 прилетов).
В результате обстрела Белополья погибли 2 человека, ранены 9 человек. Разрушены административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.
По городу Ворожба оккупанты произвели обстрел из РСЗО, в результате которого повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение. Из-за обстрела травмирован 1 человек.
В Речковской общине под огнем захватчиков оказалось село Выры: оккупанты нанесли авиационный удар и атаковали село "Шахидом". В результате удара поврежден детский сад, административное здание. Разрушено здание школы.
Масштабные последствия обстрела Сумщины / Фото Общественное
По селу Реки оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы, в результате которых повреждены частные дома, административное здание и здание гимназии.
В Николаевской поселковой общине враг нанес авиационный удар по агрофирме. Повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника. Также ночью был обстрел Новослободской общины, где, к счастью, без последствий
Враг ударил по Сумщине ракетой Х-31П
В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что Россия атаковала Сумскую область "Шахидами" и управляемыми авиационными бомбами Пуски "Шахидов" осуществлялись с северо-восточного направления.
Тактическая авиация врага была поднята с двух российских аэродромов Морозовска и Ахтубинска. Десять истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области.
Россияне атаковали несколько регионов Украины
- Кроме Сумской области, ночью Россия атаковала Днепропетровскую и Одесскую области. В Одесской области были уничтожены две ракеты Х-59. Войска агрессора выпустили по Кривому Рогу сразу 6 "Шахидов".
- По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Россия нанесла 37 авиационных и 4 ракетных удара, один из которых – по Краматорску. Также враг совершил 82 обстрела из РСЗО.
- Ночью 24 марта оккупанты с С-300 обстреляли Константиновку в Донецкой области. Целью войск агрессора стал Пункт несокрушимости, в результате чего погибли 5 человек.