Россия массированно атаковала Украину: в Луцке прилет в промышленное предприятие, есть пострадавшие
Источник:Юрий Погуляйко
Этой ночью оккупанты массированно атаковали Украину ракетами. Взрывы, в частности, раздались на Волыни. Уже известно о двух пострадавших.
Во время ночной тревоги в Волынской области работала ПВО. Однако есть попадание в одно из предприятий.
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Что известно об атаке на Луцк сегодня
К сожалению, есть "прилет" в одно из предприятий промышленности в областном центре. Пока известно о двух пострадавших. Об их состоянии впоследствии сообщим,
– отметил глава ОВА.
Юрий Погуляйко добавил, что на месте работают все соответствующие службы. Также попросил не распространять информацию о деталях происшествия.
Городской голова Луцка Игорь Полищук также подтвердил попадание. Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.
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Во Львове есть попадания в жилые дома
- Этой ночью серия громких взрывов раздалась и на Львовщине. Во Львове есть попадание в жилые дома. На верхних этажах вспыхнул пожар.
- Глава ОВА рассказал, что в областном центре обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. Было возгорание. Есть разрушение. Людей эвакуировали.
- К сожалению, есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала.
- Небольшие возгорания также фиксировались и в других частях Львова. Их оперативно потушили.
- Кроме того, в одном из гипермаркетов из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка.
- Также поступила информация о повреждениях транспортных средств.
- В Ставчанах повреждено 10 домов. Уже известно о людях, которые получили легкие травмы.
- Повреждены дома также в Суховоле. Пострадавших нет.