Россия модифицирует свои ракеты, чтобы увеличить масштаб ударов по Украине – ISW

Российские войска модернизируют зенитные и баллистические ракеты для нанесения ударов по мостам Киева в ноябре 2026 года. Обновленная оптика и радиолокация позволяют врагу наносить удары по переправам с точностью до одного метра.

В отчете ISW говорится об активном переоборудовании врагом зенитных ракет и баллистики для наземных атак. Аналитики отмечают, что захватчики адаптируют системы наведения для ракет "Искандер-М", а также используют более дешевые боеприпасы комплексов С-300 и С-400. В частности, модифицированные ракеты RM-48U оккупанты могли применить для ударов по Северному и Южному мостам столицы 7 ноября и 27 октября.

Как враг модифицирует системы наведения

Использование переделанных зенитных ракет RM-48U позволяет России меньше расходовать дорогостоящие баллистические снаряды, несмотря на их меньшую точность.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, оккупанты массово запускают такие ракеты с июля 2026 года, и летом они составляли более половины выпущенных баллистических ракет.

В то же время для поражения стратегических мостов противник начал оснащать ракеты "Искандер-М" радиолокационными и оптическими головками самонаведения на конечной стадии полета, что позволяет существенно повысить точность.

Новые дроны и угроза зимних атак

Параллельно войска агрессора развивают сегмент беспилотников и крылатых средств. В частности, 9 ноября стало известно о применении модернизированного дрона "Герань-5 К5-К", который военные классифицируют как малогабаритную крылатую ракету с термобарической боевой частью весом 90 килограммов и скоростью 450 километров в час.

Кроме того, захватчики все чаще запускают квазикрылатые ракеты "Бандероль" и Dan-Ts, пытаясь максимально перегрузить украинскую противовоздушную оборону перед зимней кампанией ударов по инфраструктуре.

Ранее советник по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснял, почему баллистика попадает в мосты даже при подавлении навигации средствами РЭБ. Для этого оккупанты оснащают ракеты оптическими и радиолокационными головками.

Также 6 ноября Владимир Зеленский предупреждал, что противник готовит новый удар по мостам через Днепр и объектам гражданской инфраструктуры.