Росія модифікує свої ракети, щоб збільшити масштаб ударів по Україні, – ISW

Про активне переобладнання ворогом зенітних снарядів та балістики для наземних атак йдеться у звіті ISW. Аналітики зазначають, що загарбники адаптують комплекси наведення для ракет "Іскандер-М", а також використовують дешевші боєприпаси комплексів С-300 та С-400. Зокрема, модифіковані ракети RM-48U окупанти могли застосувати для ударів по Північному та Південному мостах столиці 7 листопада та 27 жовтня.

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Як ворог змінює системи наведення

Використання перероблених зенітних ракет RM-48U дозволяє Росії менше витрачати дорогі балістичні снаряди, попри їхню нижчу точність.

За даними Офісу генерального прокурора України, окупанти масово запускають такі ракети з липня 2026 року, і влітку вони становили понад половину випущеної балістики.

Водночас для ураження стратегічних мостів противник почав оснащувати ракети "Іскандер-М" радіолокаційними та оптичними головками самонаведення на кінцевій ділянці польоту, що дозволяє суттєво підвищити точність.

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Нові дрони та загроза зимових атак

Паралельно війська агресора розвивають сегмент безпілотників та крилатих засобів. Зокрема, 9 листопада стало відомо про застосування модернізованого дрона "Герань-5 К5-К", який військові класифікують як малогабаритну крилату ракету з термобаричною бойовою частиною вагою 90 кілограмів і швидкістю 450 кілометрів за годину.

Окрім того, загарбники все частіше запускають квазікрилаті ракети "Бандероль" і Dan-Ts, намагаючись максимально перевантажити українську протиповітряну оборону перед зимовою кампанією ударів по інфраструктурі.

Раніше радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснював, чому балістика влучає в мости навіть під час придушення навігації засобами РЕБ. Для цього окупанти оснащують ракети оптичними та радіолокаційними головками.

Також 6 листопада Володимир Зеленський попереджав, що противник готує новий удар по мостах через Дніпро та об'єктах цивільної інфраструктури.