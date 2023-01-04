Первая волна могла быть по центрам принятия решений, – Арестович о массированной атаке 31 декабря

Российская атака по Киеву 31 декабря не похожа на предыдущие – оккупанты целились не только по объектам энергетики. Если анализировать траекторию движения ракет первой волны, то можно предположить, что оккупанты целили по центрам принятия решений.

Такое мнение озвучил советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что, наверное, нельзя это утверждать, поскольку попаданий не было. Но ракеты летели в те места, где расположены центры принятия решений.

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Первая волна не шла по объектам энергетики. Вопрос: куда она уходила? Я лично подозреваю, что они избивали по центрам принятия решений. Если оценивать географию сбитых ракет: чуть ли не на Банковой это все летело, или Печерск,

– отметил Алексей Арестович.

Советник подчеркнул, что никакого попадания в центры принятия решений не было, ПВО отработало отлично.

"Мы не можем точно сказать, что у них была такая цель. У меня есть такое подозрение. Не исключено, что они попытались и это проверить реакцию", – добавил Арестович.

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