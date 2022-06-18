Россия могла восстановить силы для захвата Северодонецка, – Британия

Российские оккупанты за последние 48 часов, вероятно, значительно восстановили свои силы. Теперь они могут активнее двигаться в Донецкую область и на Северодонецк.

Подробности о ситуации на фронте от британской разведки

Оккупационное войско может продвигаться к югу от Изюма. Такую информацию утром 18 июня обнародовала разведка Великобритании.

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За последние 48 часов Россия, вероятно, возобновила свои усилия для продвижения к югу от Изюма с целью продвижения глубже в Донецкую область и охват Северодонецка с севера,

– говорится в сообщении.

Разведка добавила, что с 14 июня кафиры начали говорить, что якобы пытаются создать гуманитарные коридоры, для "эвакуации" жителей Северодонецка в захваченное Сватово, а затем в Россию или квазиреспублики на Донбассе.

Заметим, сейчас в Луганской области происходит "тихая" эвакуация на подконтрольной украинскому правительству территории. Официально объявить ее власти не могут, поскольку тогда россияне начинают обстреливать места сбора. О возможности выбраться из ада местных жителей сообщают по определенным каналам. Только в таком случае есть шанс безопасно уехать.

В то же время, эвакуировать людей, которые прячутся в подвалах химического предприятия "Азот", сейчас не могут.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ночью на 18 июня российская армия пыталась штурмовать окрестности Северодонецка , чтобы улучшить свое тактическое положение. Однако украинские военные отразили наступление, поэтому россияне успеха не имели.

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Вражеская армия пытается оцепить Северодонецк, чтобы установить полный контроль над городом. Россияне уже начали стягивать в город дополнительную реактивную артиллерию . Они активно обстреливают позиции украинских военных по разным видам вооружения.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в результате атак оккупантов по Северодонецку и Лисичанску 16 июня погибли 6 местных жителей . В то же время, нашим защитникам удалось вытеснить врага из Золотого.

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