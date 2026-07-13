Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Как Марцинкив предупредил жителей Запада об усилении российских ударов?

По словам чиновника, страна-агрессор уже в сентябре-октябре этого года может усилить удары по западным областям. Кстати, речь идет не только о ракетах, но и о более дешевых средствах нападения: "Шахеды", "Герберы" и многое другое.

Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска и других городов внимательно относиться к тревогам. В качестве примера мэр привел атаку на Киев. Он считает, что ситуация в Киеве может повториться и в Ивано-Франковске.

Прогнозирую, що десь у вересні–жовтні буде надзвичайно складно, і ворог буде наносити удари саме по западу нашої країни. Тому не можу все розповідати, але ми готуємося до цього виклику,

– заявил Марцинкив.

Он также добавил, что не исключает потенциальных угроз со стороны Беларуси. Поэтому на данный момент, по словам мэра, ключевыми остаются два направления: завершить подготовку городской инфраструктуры к отопительному сезону, в частности достроить котельные, а также усилить поддержку системы противовоздушной обороны для лучшей защиты города.

Хотя это и не входит в полномочия местных властей, вопрос безопасности остается одним из приоритетов.

В то же время, как сообщил Марцинкив, в ближайшие дни не ожидается резкого обострения обстрелов, однако на сигналы воздушной тревоги необходимо реагировать без исключений, "ведь нет ни одного города в Украине, который был бы полностью безопасен".

В целом же российские войска все активнее применяют баллистические ракеты для нанесения ударов по большим украинским городам. Только за последние дни под атаками оказались Киев, Харьков и Одесса. Обстрелы осуществляются как ночью, так и днем, при этом одновременно используются реактивные беспилотники. Такая тактика затрудняет работу противовоздушной обороны, ведь перехват баллистических целей остается одной из самых сложных задач. В последнее время сбивать баллистические ракеты не удается.

Как отметил в эфире 24 Канала военный эксперт Павел Нарожный, такая ситуация может свидетельствовать о дефиците ракет-перехватчиков для систем Patriot. По его словам, эта проблема уже обсуждается на самом высоком международном уровне, в частности, она поднималась во время саммита НАТО в Анкаре.