Про це розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Як Марцінків попередив жителів Заходу про посилення російських ударів?

За словами посадовця, країна-агресорка вже у вересні-жовтні цього року може посилити удари по західних областях. До речі, йдеться не тільки про ракети, а й про дешевші засоби нападу: "Шахеди", "Гербери" і багато чого іншого.

Марцінків закликав франківчан і жителів інших міст бути уважними до тривог. Як приклад, мер навів атаку на Київ. Він вважає, що ситуація у Києві може повторитися й в Івано-Франківську.

Прогнозую, що десь вересень – жовтень буде надзвичайно складним, і ворог битиме саме по заходу нашої країни. Тому не можу все розказувати, але готуємося до цього виклику,

– висловися Марцінків.

Він також додав, що не виключає потенційних загроз з боку Білорусі. Тож наразі, за словами мера, ключовими залишаються два напрямки: завершити підготовку міської інфраструктури до опалювального сезону, зокрема добудувати котельні, а також посилити підтримку системи протиповітряної оборони для кращого захисту міста.

Хоч це й не входить до повноважень місцевої влади, питання безпеки залишається одним із пріоритетів.

Водночас, як повідомив Марцінків, найближчими днями не очікується різкого загострення обстрілів, однак на сигнали повітряної тривоги необхідно реагувати без винятків, "адже жодного міста України немає, яке повністю безпечне".

Загалом же, російські війська дедалі активніше застосовують балістичні ракети для ударів по великих українських містах. Лише останніми днями під атаками опинилися Київ, Харків і Одеса. Обстріли здійснюють як у нічний, так і в денний час, одночасно використовуючи реактивні безпілотники. Така тактика ускладнює роботу протиповітряної оборони, адже перехоплення балістичних цілей залишається одним із найскладніших завдань. Останнім часом збивати балістику не вдається.

Як зазначив в етері 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний, така ситуація може свідчити про дефіцит ракет-перехоплювачів до систем Patriot. За його словами, ця проблема вже обговорюється на найвищому міжнародному рівні, зокрема її порушували під час саміту НАТО в Анкарі.