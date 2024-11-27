Глава разведки Германии объяснил, почему Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия готовится к возможному конфликту с Западом. Он отметил, что Кремль может совершить нападение на территорию НАТО до конца десятилетия.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Zeit. Каль также предупредил, что Москва будет пытаться ослабить единство НАТО еще до начала возможных военных действий.

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Каким может быть нападение Кремля на страны НАТО

Каль заявил, что Россия рассматривает возможность войны с Западом, а военная конфронтация становится для Кремля "возможным вариантом".

Он предполагает, что российские силы могут быть готовы к "нападению на Запад" с точки зрения личного состава и материальных средств к концу десятилетия.

При этом, по его словам, речь идет не о масштабном нападении на страны НАТО, а о локальных операциях, вроде захвата норвежского острова Шпицберген для "зачистки территории" или вторжения в Балтийские страны под предлогом защиты российских меньшинств.

Целью таких действий может быть разрушение коллективной безопасности, закрепленного в статье 5 Североатлантического договора, и раскол НАТО.

Каль также отметил, что, по оценкам немецкой разведки, в российском руководстве существуют сомнения относительно того, "останется ли в силе обязательство оказывать помощь по статье 5 в чрезвычайных ситуациях".

Если такие взгляды возобладают в российском руководстве, риск военного конфликта в ближайшие годы также возрастет,

– добавил он.

Глава немецкой разведки отметил, что Россия будет пытаться ослабить единство НАТО еще до потенциального начала войны, в частности через попытки привлечь на свою сторону отдельные страны-члены Альянса. По его словам, Владимир Путин будет испытывать "красные линии" Запада и прибегать к дальнейшей эскалации.