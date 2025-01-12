Российские КАБы уже достают Днепропетровщины: власти предупреждают о повышенной опасности

12 января 2025, 15:24
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Автор: Дмитрий Усик

Россияне подошли на расстояние нескольких километров от Днепропетровской области. Это означает, что враг может бить по региону из КАБов и артиллерии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

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Что известно о новой угрозе для Днепропетровщины

По подтвержденным данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 километров – от села Соленое Донецкой области.

Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим приграничным общинам с территории Донецкой области,
– говорит Лукашук.

По его словам, в зоне повышенной опасности оказываются следующие громады:

  • Великомихайловская;
  • Маломихайловская;
  • Новопавловская;
  • Межевская;
  • Покровская;
  • Петропавловская;
  • Васильковская.

Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности приграничье Павлоградского района со стороны Покровского направления.

Какое расстояние от оккупированных сел до Днепропетровщины / карта DeepState

Николай Лукашук отметил, что жителям указанных общин важно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неукоснительно соблюдать правила безопасности.