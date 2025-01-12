Российские КАБы уже достают Днепропетровщины: власти предупреждают о повышенной опасности
Россияне подошли на расстояние нескольких километров от Днепропетровской области. Это означает, что враг может бить по региону из КАБов и артиллерии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
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Что известно о новой угрозе для Днепропетровщины
По подтвержденным данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 километров – от села Соленое Донецкой области.
Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим приграничным общинам с территории Донецкой области,
– говорит Лукашук.
По его словам, в зоне повышенной опасности оказываются следующие громады:
- Великомихайловская;
- Маломихайловская;
- Новопавловская;
- Межевская;
- Покровская;
- Петропавловская;
- Васильковская.
Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности приграничье Павлоградского района со стороны Покровского направления.
Какое расстояние от оккупированных сел до Днепропетровщины / карта DeepState
Николай Лукашук отметил, что жителям указанных общин важно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неукоснительно соблюдать правила безопасности.