Свитан назвал 3 аспекта, из-за которых Путин может еще раз ударить межконтинентальной ракетой

Россия 21 ноября 2024 года атаковала Украину межконтинентальной ракетой. Есть предположение, что это может повториться, ведь Владимиру Путину очень важно показать всему миру свои военные мощности и пригрозить ими.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что есть 3 аспекта, из-за которых кремлевский диктатор может решить нанести повторный удар межконтинентальной баллистической ракетой по территории Украины. Однако он отметил, что надо их разделять, чтобы не возникало паники в обществе.

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Атакует ли Россия снова

Роман Свитан отметил, что первым аспектом повторного применения межконтинентальной ракеты является военная цель.

Однако нет никакого смысла, чтобы россияне еще раз использовали такое оружие для выполнения боевых задач на территории Украины. Ведь у них есть гораздо больше более дешевых ракет – Искандеры или "Кинжал",

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что применять межконтинентальные баллистические ракеты в военных целях по территории Украины совсем неоправданно.

Интересно! Эксперт Алексей Ижак отметил, что ракеты "Орешник", примененные Россией по Днепру, являются недоработанными межконтинентальными ракетами, больше пригодными для тестов, чем боя. Они дорогие, немногочисленные и без ядерного заряда не имеют смысла, а удар по Украине скорее был попыткой психологического давления, чем военной необходимостью.

Вторым аспектом является политический. Путин может воспользоваться им, если будет необходимость "накормить" российское общество каким-то позитивом, чтобы отвлечь их внимание от сплошного негатива.

Оккупанты могут ударить по территории Украины там, где есть много камер, в частности по крупным городам, чтобы СМИ распространяли эти кадры, а россияне использовали их для своей пропаганды,

– высказался Свитан.

Он заметил, что есть еще и третий аспект – геополитический, ведь Владимир Путин может планировать давление на западных партнеров Украины, чтобы показать определенные особенности применения своей баллистической ракеты.

Тогда россияне могут нанести удар по какому-то полигону. Где, по их мнению, Силы обороны хранят средства поражения, которые Украине передают партнеры,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что при таких условиях видеофиксация уже не нужна, ведь целью будет показать результат боевой работы.

"Что выберет Путин никому неизвестно, поэтому надо быть очень осторожными в ближайшее время во время извещений о воздушной тревоге", – подчеркнул Роман Свитан.