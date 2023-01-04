Россия может готовить атаку на Рождество, забрала ракетоносители с моря, – Гуменюк

В настоящее время в Черном море находится только 3 корабля страны-агрессора, однако среди них нет ни одного ракетоносителя. В ВСУ предполагают, что Россия забрала носителей ракет, чтобы подготовить атаку на Рождество.

Так, российские захватчики в конце декабря вернули ракетоносители в пункты базирования для переснаряжения. Об этом 24 Каналу сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Россия может готовить новую атаку на Рождество

Это произошло 29 декабря после очередной массированной атаки оккупантов по мирным украинским городам. Поэтому страна-агрессор, скорее всего, готовит свои корабли к следующему обстрелу нашего государства.

Мы анализируем и ожидаем, что это может быть в районе православного Рождества (6 – 7 января – 24 Канал),

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Она добавила, что украинцам нужно быть осторожными и днем и ночью. Так, у российских захватчиков все еще достаточно иранских дронов, которые они используют в последнее время преимущественно ночью, надеясь, что в темное время суток их труднее заметить. Однако даже в темноте украинцы видят истинную сущность россиян, а также их оружие.

Гуменюк подчеркнула, что массированная атака захватчиков на Рождество является вполне вероятной. Впрочем, России нужно несколько дней на подготовку к ней.