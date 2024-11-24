Россия может готовить новый массированный удар: сколько времени на это понадобится врагу

Россия уже использовала для атак по Украине тысячу ракет. Массированных ударов враг нанес множество и они однозначно будут еще, ведь россияне накопили в течение лета и осени потенциал ракетной техники.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, уточнив, что говорится о более 1000 ракет различных типов. Ориентировочно чуть более 100 единиц каждого вида.

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Сколько времени нужно России для подготовки атак

По словам военного эксперта, у противника есть "Искандеры", Х-101, Х-555, "Ониксы". То количество ракет, которое есть сегодня у России, по мнению Свитана, дает ей возможность хоть завтра повторить масштабную атаку по Украине, которая будет предусматривать запуск ориентировочно 100 крылатых ракет, до 20 "Искандеров", беспилотников типа "Шахед" и "Кинжалов".

Россияне могут использовать и межконтинентальные ракеты, но с военной точки зрения применение такого оружия бессмысленно. Украина близко и есть другие виды вооружения для нанесения ударов. Возможности у россиян есть,

– отметил Свитан.

К сведению! В России возникла проблема с изготовлением двигателей для ракет Х-101, которые враг запускает по Украине. Поэтому россиянам приходится снимать двигатели со старых советских ракет Х-55.

Среднего уровня массированную атаку, как объяснил военный эксперт Свитан, враг может подготовить в течение недели. Для атаки большего уровня с запуском более 200 ракет/БпЛА понадобится месяц.

Напомним, на днях страна-агресорка массированно обстреляла Украину. В частности, 17 ноября выпустила по ней 120 ракет и 90 беспилотников. А 21 ноября Россия применила баллистическую ракету, сначала сообщалось, что она была межконтинентальной. Впоследствии Путин заявил, что это была ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", а ГУР Украины сообщило, что это была ракета "Кедр".

Отметим, что авиаэксперт Богдан Долинце объяснил, что "Кедр" не является полноценной межконтинентальной ракетой. Она, по его словам, может достигать лишь до некоторых континентов, не до всех. Он предположил, что россияне сняли с имеющейся межконтинентальной ракеты одну из трех степеней и тем самым сократили дальность ее полета. Стоимость такой ракеты составляет 70 – 80 миллионов долларов.