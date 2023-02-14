Годовщина вторжения: майор ВСУ прогнозирует провокации России в неожиданных местах

Россияне обожают разные "сакральные" даты и могут готовить определенные действия к годовщине вторжения в Украину. Впрочем, вероятнее всего, это будут провокации, а не мощное наступление.

Так, если бы российские захватчики могли совершить мощные наступательные действия, давно бы это сделали. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Пока же оккупанты делают все, на что способны. По мнению военного эксперта, не стоит думать, что страна-агрессор еще не все применила и имеет какие-то ресурсы.

"Россияне пытаются сделать все возможное, но пока у них не получается", – отметил Гетьман.

Следовательно, захватчикам ничего не остается, как прибегнуть к провокациям на годовщину вторжения 24 февраля, ведь это вполне в их стиле. Россия не может добиться преимущества на поле боя, поэтому переходит на дальнобойное оружие – ракеты.

Россияне могут атаковать пограничные регионы ракетами С-300 и С-400, которые не являются высокоточными и дальнобойными, но их осталось очень много,

– предположил военный эксперт.

Кроме того, по его мнению, страна-агрессор может готовить провокации в Приднестровье, а также на границе с Польшей или Литвой.

Гетман предположил, где Россия может готовить провокации к годовщине вторжения: смотрите видео

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