На фоне колоссальных неудач в Украине Россия проводит масштабную военную реформу. В частности, страна-террористка развила правовые механизмы реформирования ленинградского военного округа.

В минобороны России уже подготовили указ президента, в котором подано предложение лишить Северный флот статуса "межвидового стратегического территориального объединения". РосСМИ раскрыли некоторые детали.

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Предполагается, что четыре региона Северного флота (а именно: Республика Коми, Архангельская и Мурманская области и Ненецкий автономный округ) могут перейти в состав реформированного Ленинградского военного округа. Анализируя это, можно предположить, что Россия готовится к возможным конфликтам со странами Балтии и НАТО.

В частности, есть доказательства того, что страна-террористка видит необходимость реструктуризации своих сил против НАТО. Кроме того, очевидно, говорится, что Россия хочет обустроить позиции на границе с Финляндией.

В то же время, как страна-террористка собирается реализовать это, учитывая колоссальные потери, неизвестно.

Россия терпит масштабные потери

По состоянию на 8 октября Генштаб ВСУ сообщил, что "минусть" удалось уже 282280 оккупантов. Кроме того, у России есть существенные потери в оружии и технике. В частности, на Таврическом направлении недавно удалось уничтожить РСЗО БМ-27 Ураган. Также герои из СБУ поразили комплекс ПВО С-400 "Триумф".