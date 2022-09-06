Россия может использовать отчет МАГАТЭ для давления на "Рамштайн": политолог оценил сценарий
Представители МАГАТЭ находятся на атомной станции рядом с работниками "росатома" и с российскими пропагандистами. Но они профессиональные энергетики, поэтому будут учитывать только технические характеристики, а не рассказы.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких. Он также отметил, что важно будет даже не то, что они увидели на ЗАЭС, а то – чего им не показали.
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Политолог говорит, что бы ни происходило – сразу же в медиа будут звучать предположения, что россияне смогут использовать что-то, чтобы "расшатать" поддержку Украины и усложнить или даже сделать невозможным получение нами военной помощи от наших партнеров.
Понятно, что один из институтов такой поддержки сегодня – заседание "Рамштайн". Я бы не столько обращал внимание на миссию МАГАТЭ, как на протесты в европейских городах, которые были инспирированы россиянами,
– отмечает специалист.
Валентин Гладких говорит, что это тоже попытка россиян вмешаться во внутреннюю политику государств, чтобы косвенно повлиять на политику правительств этих государств.
Ситуация на Запорожской АЭС – что известно
- Российские войска захватили Запорожскую АЭС еще в марте. Оккупанты начали шантажировать мир. Они заминировали станцию и угрожали взорвать ее.
- В августе Россия прибегла к ядерному терроризму. Из-за провокации оккупантов впервые произошло обесточивание Запорожской АЭС. Несколько раз происходило аварийное отключение энергоблоков.
- Впоследствии ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с ее руководителем Рафаэлем Гросси. Миссия прибыла на ЗАЭС 1 сентября.
- После посещения ЗАЭС Гросси говорил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз. В то же время глава МАГАТЭ не сказал, кто именно ее нарушил.
- В понедельник, 5 сентября, миссия покинула станцию.