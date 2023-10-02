Россия может испытать ракету с ядерным двигателем: раньше она падала через две минуты

Спутниковые снимки зафиксировали активность россиян на аэродроме Рогачево в Арктике. По всей вероятности, оккупанты готовятся опробовать экспериментальную ракету с ядерным двигателем.

Теоретически дальность этого оружия может превышать тысячи километров. Однако прошлые испытания россиян были неудачными – самый длительный полет продолжался всего две минуты.

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Подготовка к испытаниям

Оккупанты повысили активность в арктическом регионе России, что может служить доказательством подготовки к тестированию экспериментальной ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".

На месте вероятного испытания 20 сентября видны многочисленные транспортные средства. Следует отдельно выделить грузовик с прицепом, размеры которого соответствуют размерам ракеты "Буревестник". Укрытие от погодных условий, обычно покрывающее конкретное место запуска, переместили примерно на 15 метров. К полудню там исчез трейлер, а укрытие вернули на первоначальное место.

В конце августа россияне выпустили сообщение о "временной опасной зоне" и советовали самолетам избегать части Баренцевого моря. С тех пор предостережения продолжали звучать – сейчас они действуют до 6 октября. Следует отметить, что такие сообщения были перед испытаниями "Буревестника" в 2019 году. Также на авиабазу в Рогачево прибыли два самолета "Росатома", собиравших данные о запусках ракеты.

Российские самолеты, фиксировавшие пуски раньше / фото NYT

Удаленность места запуска не позволяет точно утверждать, хотят ли россияне испытать ракету или уже это сделали. Оккупанты также могут тестировать только ракетный двигатель ракеты или компонент самой ракеты.

Почему не стоит бояться "Буревестника"

Теоретически "Буревестник" может преодолевать тысячи километров, однако прошлые испытания заканчивались неудачно. Всего известно о 13 испытаниях этого оружия между 2017 и 2019 годами. Следует добавить, что о возобновлении программы и похожую активность говорили также и в 2020 и 2021 году.

Последний известный раз ракета взорвалась и унесла жизни семерых россиян. Самый лучший полет "Буревестника" длился две минуты, а преодолела она 35 километров. В другой раз ядерный реактор ракеты не удалось активировать – она пролетела несколько миль.

Сама ракета опасна уже на этапе тестирования – для самих россиян. Попытка Путина запугать мир предсказуемо неудачная. Даже в случае успешного запуска россияне смогут использовать "Буревестник" только спустя годы.