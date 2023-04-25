Россия может пойти в наступление на нескольких участках с улучшением погоды, – Белый дом
Источник:"Голос Америки"
В скором времени российские захватчики могут пойти в наступление на нескольких участках. Это произойдет с улучшением погоды в Украине.
Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты усиливают безопасность помощи Украине, чтобы ВСУ перешли к собственному контрнаступлению.
Важно За последние 3 суток у нас на Юге мощные результаты работы, – Гуменюк
В скором времени Россия может пойти в наступление на нескольких участках
Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, она уже начинает улучшаться, можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках. И мы не знаем точно, где и как они это сделают, но хотим обеспечить, что украинцы способны лучше защищаться от этого. Если они примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести,
– заявил Кирби.
Он подчеркнул, что США развивают мощности, предоставляемые Украине. К тому же Кирби рассказал о потребностях ВСУ сегодня, среди которых – бронетехника, артиллерия, ПВО и материально-техническое обеспечение.
"Это действительно жизненная сила любой армии в полевых условиях. Как удержать ее в бою. Как ее поддерживать, как получить запчасти, еду, воду и топливо, вещи, необходимые для непрерывной работы. Это должно быть среди приоритетов также", – добавил Кирби.
Контрнаступление ВСУ: что известно
- Ранее ряд аналитиков пришли к выводу, что ВСУ уже на левом берегу Днепра.
- Наталья Гуменюк рассказала, что сейчас украинские защитники подчищают левый берег от российских захватчиков. Последние дни результаты работы "очень мощные".
- За сутки на Южном направлении удается уничтожать от 13 до 20 единиц техники.
- Геолокационные кадры показывают, что ВСУ заняли позиции на берегу Днепра севернее Алешек и продвинулись к Северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к Западу от Дачи.
- Отметим, что в оперативном командовании "Юг" призвали придерживаться информационной тишины и дождаться официальной информации.