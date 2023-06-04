Бомба, иди на х**, – Данилов рассказал, как следует реагировать на ядерные угрозы России

Россия время от времени напоминает всему миру, что может нанести ядерный удар. Алексей Данилов, общаясь с журналистами, объяснил, почему бояться атомной бомбы не стоит.

Секретарь СНБО подчеркнул, что садиться за переговоры с Путиным в Украине не собираются. Его спросили, не боится ли он, что отстаивать свободу нашего государства придется еще большим количеством жизней. В частности, тех, кого может убить вероятный удар атомной бомбы.

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Бомба пошла за кораблем

Бомба может пойти на х**. Если бы мы испугались, это означало бы, что только страны с ядерным оружием могут себя защитить. Вы этого хотите? Не мы, мы не прогнемся,

– подчеркнул он.

Журналисты не останавливались. Они напомнили, что во время Второй мировой войны погибли 60 миллионов человек. И тут Данилов назвал главную ошибку, которую допустили тогда.

Секретарь СНБО напомнил, что в Польшу Адольф Гитлер вторгся 1 сентября 1939 года. Тогда же все должны были остановить его, но побоялись. К сожалению, 24 февраля 2022 года произошло то же самое. Просто вместо Гитлера – Путин.

"И вместо того, чтобы оккупировать Украину за три дня, его остановили и он проиграл. Вы можете нам помочь? Сделайте это", – призвал он.

Тем временем в России уже осознают неизбежный проигрыш в войне против Украины. Так что ищут дипломатических способов добиться успехов в своей так называемой "спецоперации".

Зеленский назвал единственный "дипломатический выход"

Если Россия хочет дипломатического направления, они должны выйти, не дожидаясь, пока у нас погибнет много людей, и мы вытолкнем их силой. Я считаю, что это большая разница. Да, результат одинаков, с одной стороны. Я считаю, что нет,

– отметил президент.

Глава государства отметил, что Украина свои территории сможет деоккупировать. В то же время следует понимать, какой ценой их удастся освободить от врага. Результаты деоккупации также дадут пищу для размышлений на тему, согласится ли Киев на какой-либо диалог с Москвой.

Но с наименьшими потерями – у них есть возможность найти дипломатический выход из ситуации. Это значит без пуль, без взрывов, без ракет начать выходить из нашей территории,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что у нынешнего руководства страны-агрессора "просто выхода уже нет, потому что они – убийцы". Итак, к диалогу с ним не готов никто из цивилизованного мира.