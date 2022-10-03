Россия может нанести удар по центру поставки оружия Украине в Польше, – американский сенатор
Источник:CNN
Марко Рубио – американский сенатор – предположил, что есть риск удара России по польским аэропортам. Страна-оккупант может это сделать, чтобы воспрепятствовать поставке оружия в Украину.
Сенатор заметил, что Путин может предположить, будто проиграет из-за западного оружия. Поэтому может нанести удары по логистическим центрам, куда она поступает. В частности, по аэропортам Польши, поддерживающей Украину с первого дня полномасштабного вторжения.
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Рубио отметил, что это кажется ему более реальной угрозой, чем ядерная атака.
Беспокойство вызывает непредсказуемость действий Путина в такой ситуации. Я думаю, что вполне возможно, что в конце концов он может нанести удар по некоторым из этих пунктов распределения вооружения, через которые проходят поставки вооружений, в частности в Польше,
– заявил сенатор.
Главы 9 стран НАТО поддержали членство Украины в Альянсе
Польша активно поддерживает Украину по пути в Альянс. В частности, вошла в 9 стран, чьи главы уже поддержали членство Украины в НАТО.
Общее заявление опубликовали:
- президент Польши Анджей Дуда;
- президент Словакии Зузана Чапутова;
- президент Чехии Милош Земан;
- президент Эстонии Алар Карис;
- президент Латвии Эгилс Левитс;
- президент Литвы Гитанас Науседа;
- президент Северной Македонии Стево Пендаровский;
- президент Черногории Мило Джуканович;
- президент Румынии Клаус Иоганнис.
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