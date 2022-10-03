Россия может нанести удар по центру поставки оружия Украине в Польше, – американский сенатор

Марко Рубио – американский сенатор – предположил, что есть риск удара России по польским аэропортам. Страна-оккупант может это сделать, чтобы воспрепятствовать поставке оружия в Украину.

Сенатор заметил, что Путин может предположить, будто проиграет из-за западного оружия. Поэтому может нанести удары по логистическим центрам, куда она поступает. В частности, по аэропортам Польши, поддерживающей Украину с первого дня полномасштабного вторжения.

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Рубио отметил, что это кажется ему более реальной угрозой, чем ядерная атака.

Беспокойство вызывает непредсказуемость действий Путина в такой ситуации. Я думаю, что вполне возможно, что в конце концов он может нанести удар по некоторым из этих пунктов распределения вооружения, через которые проходят поставки вооружений, в частности в Польше,

– заявил сенатор.

Главы 9 стран НАТО поддержали членство Украины в Альянсе

Польша активно поддерживает Украину по пути в Альянс. В частности, вошла в 9 стран, чьи главы уже поддержали членство Украины в НАТО.

Общее заявление опубликовали:

президент Польши Анджей Дуда;

президент Словакии Зузана Чапутова;

президент Чехии Милош Земан;

президент Эстонии Алар Карис;

президент Латвии Эгилс Левитс;

президент Литвы Гитанас Науседа;

президент Северной Македонии Стево Пендаровский;

президент Черногории Мило Джуканович;

президент Румынии Клаус Иоганнис.

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