Россия готовит войска к возможному нападению на ЕС в начале 2027 года, – Буданов

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия уже корректирует свои военные планы в отношении возможного нападения на страны ЕС. По его словам, ранее в Кремле рассматривали такой сценарий только после завершения войны против Украины, однако теперь этот подход изменился.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

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Какой прогноз относительно нападения России на ЕС дает Буданов?

Буданов заявил, что Россия пересмотрела свои подходы к планированию возможного конфликта со странами Европейского Союза.

Раньше они четко разграничивали, что нужно завершить боевые действия здесь и только после этого… Но сейчас планы немного корректируются, поэтому они готовы,

– отметил он.

В то же время глава украинской разведки не стал прогнозировать конкретную дату возможного начала такого сценария. Он пояснил, что военная готовность и политическое решение о начале агрессии – это разные вещи.

По словам Буданова, во внутренних документах России определен ориентировочный срок, к которому Кремль стремится достичь необходимого уровня готовности.

Во всех их документах они должны были выйти на готовность к ведению боевых действий к началу 2027 года, но, опять же, все планы могут корректироваться. В конце концов, до начала 2027 года осталось не так много времени,

– говорит Буданов.

В то же время он отдельно подчеркнул, что наличие таких планов еще не означает принятия окончательного решения о начале войны против стран Европейского Союза. По словам Буданова, речь идет именно о подготовке и достижении необходимого уровня военной готовности, тогда как политическое решение зависит от ряда факторов и на данный момент не подтверждено.

Напомним, США предупредили Польшу о возможных сценариях российских провокаций, направленных на проверку решимости НАТО. Среди потенциальных угроз рассматриваются удары по критической инфраструктуре Польши, в частности по энергетическим объектам и транспортным узлам.

Россия также может прибегнуть к ограниченным инцидентам на границе с Беларусью и Калининградской областью. Среди возможных сценариев – кратковременные пересечения границы военными подразделениями, демонстрационные действия или инсценированные "случайные" инциденты. В Вашингтоне считают, что такие шаги могут быть направлены на создание политической и правовой неопределенности внутри Альянса.

Главной целью таких действий может быть проверка того, как НАТО применит статью 5 Вашингтонского договора в ответ на ограниченные провокации. Кроме того, Москва может стремиться ослабить единство союзников и заставить западные страны пересмотреть уровень поддержки Украины.