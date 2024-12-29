Россия может гибридно атаковать НАТО, – Коваленко об отработке нападения Москвы на страны Балтии

Россия отрабатывает нападение на Финляндию, Норвегию и восточный фланг НАТО. Эта атака может быть гибридной, ведь Кремль может привлечь наемников из других стран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Важно Россия отрабатывает нападение на Финляндию и страны НАТО, – Iltalehti

Какую атаку может готовить Россия

В СМИ заявили, что Россия уже отрабатывает сценарий нападения на страны НАТО. Так, под ударом могут оказаться Финляндия и Норвегия. Вероятными целями могут стать территории, которые ранее принадлежали России, например, регионы до реки Кюмийоки и пролива Пуумала.

Коваленко отметил, что атака России может быть гибридной. Он пояснил, что Кремль может привлечь к такому нападению военных из других стран.

Задействованы могут быть как военные КНДР, так и боевики из условной "Хезболлы", подконтрольные Ирану, если Запад не разрушит отношения между Россией и другими автократиями,

– подчеркнул Коваленко.

Ранее в СМИ заявили, что война с Россией будет означать ракетные удары по гражданскому населению, а также одновременное нападение на различные подразделения. По оценкам Альянса, в Кремле будут стремиться вернуться к границам Туркуского (Абосского) мира 1743 года.

Эксперты считают, что Россия может готовить серьезные провокации в Европе. Так, под ударом может оказаться Эстония, где в последнее время часто случаются аварии на электрических кабелях. Кроме того, ранее в СМИ сообщали, что Россия пытается глушить сигналы в странах Балтии.

"История с повреждением кабеля, глушением сигналов в этих регионах, похищение буйков – все это элементы большой подготовки России к провокации в странах Балтии. Более того, в 2025 году в Беларуси будут проходить военные учения, в которых примут участие Россия, КНДР и Китай", – отмечает эксперт.