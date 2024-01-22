Война близка, – глава МИД рассказал, как Литва готовится к возможному нападению России

Литва увеличивает оборонные расходы и готовится к возможной войне с Россией. В частности, об этом свидетельствует строительство линии обороны.

Когда Москва может напасть на балтийские страны неизвестно, но Литва использует это время для подготовки. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе София Назаренко.

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Времени на подготовку очень мало

По его словам, строительство оборонных линий в восточноевропейских странах – своеобразное политическое послание. Литовский министр не исключает, что Россия может не остановиться на Украине и следующей жертвой агрессии станет именно его страна. Он выразил надежду, что это станет достаточным сигналом для партнеров в Европе, НАТО. Министр призвал относиться к этому серьезно.

Если вы прислушаетесь, то за последний месяц мы получили сообщения из Литвы, Латвии, Эстонии, Норвегии, Швеции, Польши – каждая страна говорит о том, что у нас очень мало времени на подготовку.

– сказал Ландсбергис.

По его словам, то, когда Россия попытается напасть на другую страну, зависит он от успеха украинской армии. Сейчас Литва использует время для подготовки к возможной конфронтации, которое наше государство выиграет своей кровью и всем, что имеет.

И сколько времени они могут выиграть – мы не знаем. Мы надеемся, что все, что мы делаем здесь, поможет им победить. Но если они не смогут, тогда мы должны спросить себя, эффективно ли мы использовали время, которое выиграли?

– заявил министр.

Литва уже увеличила оборонные расходы до уровня 2,77% ВВП, но планируют на этом не останавливаться. Ландсбергис поддерживает идею реформирования Европейского фонда мира, поскольку "дебаты о новом транше заходят в тупик". Он отметил необходимость решения, которое дало бы возможность странам, как Литва, участвовать в совместной закупке оборудования для Украины.

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