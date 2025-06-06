Под прицелом Кремля несколько стран: что увеличит риски нового вторжения России

Президент Украины призвал страны НАТО оценить потенциальные риски от России и ее союзников. Ситуация, которая сложилась сейчас, напоминает январь 2022 года, поэтому является достаточно опасной.

Таким мнением с 24 Каналом поделился бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, добавив, что разговоры о рисках очень сильно бьют по экономике. Именно это мы видели перед полномасштабным вторжением в Украину.

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Когда Россия может решиться на новое наступление

Сегодня для многих государств есть риски. Например, можем говорить о Финляндии, странах Балтии, Польше, Сувальском коридоре, который соединяет Беларусь и Калининградскую область России.

На протяжении всей своей истории Россия занимается тем, что свои ресурсы тратить на конфликты, войны и разруху. Если россияне будут иметь средства – они обязательно будут воевать,

– отметил Петр Кульпа.

Риски однозначно возрастут, если наступит перемирие в Украине. Скорее всего, по этой причине Китай не позволяет России приостановить войну. Ведь высвобождение российских сил сразу увеличит риски для Европы.

Тогда Европа может попасть под зависимость от США, что абсолютно невыгодно для Пекина. Сейчас ключевой момент – это договоренности между Китаем и Америкой. Когда они определятся, тогда появятся условия, чтобы создавать систему безопасности для Европы, Украины.

Все риски реальные, поэтому стоит вопрос, что делать. Слабость структур в Польше, странах Балтии в том, что мы до сих пор находимся в парадигме прошлого,

– подчеркнул Петр Кульпа.

К слову, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус также предупредил, что Россия может готовиться к новому вторжению. По мнению генерала, в опасности сейчас Литва. Так Кремль захочет проверить реакцию НАТО.