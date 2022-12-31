Россия может нарушить схему и на днях, во время праздников, нанести массированную атаку, – разведка Британии

Россия может готовить очередной ракетный удар по территории Украины в ближайшие дни с целью взорвать моральный дух украинского населения на праздники.

Такую вероятность озвучила разведка Великобритании на 31 декабря. Разведчики напомнили, что хоть два дня назад российские войска совершили массированную атаку по Украине, они снова могут атаковать.

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Начиная с октября Россия в целом придерживается тенденции осуществления интенсивной волны ударов каждые 7 – 10 дней. Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону,

– говорится в отчете.

В то же время поисковики считают реальной возможность то, что Россия "нарушит эту схему" и нанесет очередной удар в ближайшие дни, "пытаясь подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников".

Не игнорируйте воздушную тревогу

Во время своего вечернего обращения 29 декабря президент Владимир Зеленский тоже отметил, что оккупанты, вероятно, еще раз попытаются сделать так, чтобы наша страна встречала Новый год в темноте. Поэтому украинцам ни в коем случае не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В то же время в Воздушных силах ВСУ отметили, что у России достаточно носителей, чтобы наносить массированные атаки по территории Украины. Россия восстанавливает и обновляет парк авиационной техники. Более того, новый удар может быть сильнее.

29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых, ГСЧС – о повреждении 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры.

Восстановить относительную энергетическую стабильность после новой атаки удалось довольно быстро. Так, Киев вернулся к стабилизационным графикам отключения света уже на следующий день.

Ранее разведка Британии сообщила, что стратегия России по уничтожению критической инфраструктуры Украины имеет не столь высокую эффективность, как можно было ожидать, например, в начале войны.