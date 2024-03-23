Россия летом может пойти в новое наступление: полковник запаса предположил, на каких именно направлениях
Россия может планировать большое наступление летом 2024 года. Для этого оккупанты создают новую группировку численностью более 100 тысяч солдат.
На каких направлениях россияне могут попытаться наступать, в эфире 24 Канала предположил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.
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Откуда противник может начать наступление
Полковник запаса ВСУ отметил, что план военных действий россияне отметили в своей конституции. Россия внесла в нее четыре области Украины, в частности, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Автономную Республику Крым.
Россияне будут пытаться выйти на административные границы этих регионов. Сначала будут наступать на Луганскую область, далее – Донецкую и Запорожскую, а затем Херсонскую.
Выполнить это дополнительной 100 тысячной группировкой невозможно,
– отметил Свитан.
Оккупанты могут попытаться бросить войско на Луганщину, чтобы вытеснить Силы обороны за реку Оскол и Северский Донец. Тогда враг захватит Луганскую и даже часть Харьковской области, но при одном условии – если 100 тысяч солдат выживут и не будут использоваться как замена утраченной российской армии.
Куда еще оккупанты могут направить войско
Военный эксперт отметил, что у россиян сейчас возникает другая проблема. Им некем закрыть фронт, который формируется вдоль российско-украинской границы. Со стороны Украины – Черниговщина, Сумщина и Харьковщина. Со стороны России – Брянщина, Курщина и Белгородщина.Обратите внимание! Российские добровольческие формирования – легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" – накануне выборов президента России начали операцию на территории Белгородской и Курской областей. Их цель – сорвать новое наступление российской армии.
Даже 100 тысячной группировки недостаточно, чтобы закрыть дополнительных 500 километров вдоль трех областей. Поэтому, вполне вероятно, часть войска, которую сейчас готовят в России, будут разворачивать на будущей линии фронта.
Для нас это очень выгодно. Мы растянем фронт и попробуем его развернуть: с направления Запад – Восток, то есть Херсон – Купянск на Север – Юг, то есть Черниговщина – Харьковщина. Такая задача перед нами стоит. Мы ее выполняем. Нам помогают национальные формирования тех государств России, на которые она будет распадаться,
– предположил Роман Свитан.
Ситуация на фронте
- За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Активнее всего оккупанты атакуют на Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях.
- Некоторые группировки войск ВСУ переформатируют. Прежде всего говорится об управленческом кадровом потенциале. Также планируют наладить процесс ротаций личного состава боевых бригад. Поскольку некоторые воинские части участвуют в боевых действиях с первых дней большой войны.
- Важно отметить, что Силам обороны удалось стабилизировать обстановку в восточных областях Украины. Об этом в разговоре с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром сказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.