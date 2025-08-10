Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый, отметив, что украинские партнеры в Европе обсуждают и рассматривают возможность того, что надо говорить об уступках украинским территориям. Конечно, это не будет иметь никаких юридических оснований, однако неправильно, что об этом думают без Украины.

К теме В МИД прокомментировали слухи в СМИ, что Путин предлагает обменять мир на Донбасс

Какие угрозы несет перемирие с Россией?

Валерий Чалый отметил, что важно понимать риторику украинской власти, в частности, или она в целом базируется на переговорах о мире, или говорится только о прекращении огня и каком-то не до конца понятном, но постепенном выход из широкомасштабной войны.

Я слышал некоторых людей вокруг Офиса Президента, их позиция заключается в том, что Украина не может подписывать с Россией мир, ведь эта страна может его нарушить, но мы можем идти через прекращение огня и, дай Бог, это как-то решится. Я не думаю, что так может быть,

– заметил он.

Дипломат объяснил это тем, что войну на территории Украины нельзя сравнить с похожими случаями, ведь масштабы и условия совсем другие.

Важно! Стив Уиткофф провел встречу с Владимиром Путиным в Москве и передал президенту США условия Кремля относительно возможного прекращения войны в Украине. Публично их не раскрывают, однако Трамп намекнул, что речь идет об обмене территориями. В США и Европе считают, что готовность Путина к диалогу стала результатом усиленного давления.

В России очень обрадовались, что партнеры Украины заговорили о территориальных уступках нашего государства и перемирии. Это очень выгодно врагу.

Дональд Трамп и США могут прекратить участие в мирном процессе между Украиной и Россией, если уже будет подписано перемирие. Однако россияне обвинят наше государство в нарушении этого. Это может произойти и является ловушкой, которой надо избежать,

– сказал Чалый.

Чтобы этого не случилось, важно уже отныне обсуждать целостный мир, а не временное прекращение боевых действий.