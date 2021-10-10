Как Россия может обойти запреты Европы и запустить "Северный поток-2": объяснение аналитика

Россия может обойти европейские ограничения по "Северному потоку-2". Это может произойти при условии, что владельцем газопровода станет ряд компаний из Евросоюза.

Аналитик Даниэль Чижевский отметил, что газопровод уже готов, поэтому возможностей повлиять на его запуск осталось очень мало.

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Способы, как Россия может обойти ограничения по "Северному потоку-2"

Чижевский обратил внимание, что под сертификацию попадает только та часть российской трубы, расположенной в немецких территориальных водах. Аналитик считает, что Россия может "отдать" российский газопровод конгломерату компаний ЕС, которые вовлечены в финансирование проекта.

Речь о компаниях Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Тогда все будет в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Но, видимо, это будет уже последний вариант, так как "Газпром" еще рассчитывает, что Конституционный суд Германии в Карлсруэ согласится вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции законодательства ЕС,

– пояснил аналитик.

Однако он не уверен, что противники газопровода смогут помешать его запуску.

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