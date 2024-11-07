Трамп настроен на быстрые решения: как позиция России может сыграть Украине на руку

Пока точно неизвестно, как победа Дональда Трампа на выборах в США повлияет на войну в Украине. Однако недавние успехи россиян на фронте могли добавить оккупантам чрезмерной уверенности в собственных силах. Вероятно, это разозлит очень эмоционального Трампа, который обещал, что быстро остановит все войны.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что лидер республиканцев, по результатам голосований, будет иметь большинство и в Сенате США, и в Палате представителей. В его руках будет сосредоточена едва ли не абсолютная власть.

Смотрите также Президент Южной Кореи поговорил с Трампом: темой в частности стала Украина

Россия может ошибиться

Максим Несвитайлов отметил, что Дональд Трамп настроен на быстрые решения. Есть предположение, что он может как можно быстрее связаться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить решение конфликта на территории Украины.

Но Россия сейчас находится в сильной позиции. Это, неожиданно, может сыграть нам на руку. Россияне имеют успехи на поле боя, Путин смог субъективироваться на международной арене, в частности поездка в Монголию и саммит БРИКС. Такие события могли добавить слишком большой уверенности в своих силах,

– сказал политолог.

Он предположил, что это приведет к значительным ошибкам. Путин может попытаться, на фоне успехов, давить на Трампа, считая себя непобедимым. Это, вероятно, сыграет "злую шутку" с Россией, ведь неизвестно, как будет действовать новый президент США в ответ.

Обратите внимание! Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поздравлять Трампа с победой на выборах, поскольку США "остаются недружественной страной". В Кремле допустили возможность диалога о прекращении войны в Украине, но только после того, как он официального станет президентом.

Позиция Украины

За время предвыборной кампании Трампа руководство Украины заняло, по мнению Несвитайлова, разумную позицию. Говорится о положительных отзывах о лидере республиканцев и заявлениях о готовности сотрудничать с ним для достижения мира на украинских землях.

Наше государство лояльностью и восприятием мыслей Трампа может попытаться получить что-то необходимое для победы в войне с Россией. Новый президент США человек эмоциональный, он часто может принимать быстрые решения,

– высказался политолог.

Он добавил, что Украина имеет "окно возможностей", однако будет ли абсолютный успех пока неизвестно.