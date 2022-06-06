Россия может остаться без бюджета: Путин хочет выплатить семьям погибших в войне по 5 миллионов

Число ликвидированных в Украине российских оккупантов возросло до 31 250. Владимир Путин решил откупиться от их семей выплатами.

Глава Кремля обещает по 5 миллионов семьям военных, погибших в Украине и Сирии. Соответствующую информацию распространили российские СМИ, сообщает 24 канал. Если приказ Путина действительно начнут реализовывать, Россия может остаться без бюджета.

Обратите внимание Путину осталось недолго, ему уже ищут замену, – правозащитник назвал кандидатов

Тем более что уже вскоре страна-оккупантка очень сильно почувствует налагаемые на нее санкции. Политолог Олег Саакян прогнозирует, что это произойдет после 11 сентября . По словам специалиста, россияне "так почувствуют санкции, что они и не представляли, что такое затруднение существует".

Более того, Евросоюз уже работает над новым пакетом санкций против страны-оккупантки. Новость сообщил Павел Яблонский – заместитель главы польского Министерства иностранных дел.

Санкции должны быть еще более жесткими. В частности, в контексте газа, который Россия может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. В основном, это "Газпромбанк". Его Россия использует в этой области,

– говорится в сообщении.

Следовательно, российскую экономику ждут трудные времена.

Россия обещает деньги, но не уносит тела

Пока Путин обещает миллионы, тела ликвидированных военных продолжают гнить в черных пакетах. Страна-оккупантка не проявила интереса к тому, чтобы забрать своих погибших.

В конце мая Владимир Зеленский во время разговора в Украинском доме в Давосе отметил, что Кремль не устает бросать тысячи своих военных на войну против Украины. России совершенно безразлично, какими будут ее потери.

Украинский лидер заметил, что Путин даже не знает точное количество погибших российских военных.

"Он (Путин – 24 канал) не знает точного количества российских трупов. Они их не забирают. У нас десятки тысяч черных пакетов с людьми , которых не забирает Россия. Это их солдаты. Просто их военные", – подчеркнул Зеленский.

Тела русских военных валяются на украинских землях. Иногда кафиров закапывают украинцы, которые не хотят, чтобы они разлагались и вызывали угрозу.

Потери российских оккупантов

По состоянию на 6 июня Генштаб ВСУ сообщил о 31 250 ликвидированных захватчиках . Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1 386 единиц,

боевых бронированных машин – 3 400 единиц,

артиллерийских систем – 690 единиц,

реактивных систем залпового огня – 207 единиц,

средств противовоздушной обороны – 96 единиц,

самолетов – 211 единиц,

вертолетов – 176 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 551 единица,

крылатых ракет – 125 единиц,

кораблей /катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 395 единиц,

специальной техники – 53 единицы.

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