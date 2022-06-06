Очільник Кремля обіцяє по 5 мільйонів родинам військових, які загинули в Україні та Сирії. Відповідну інформацію поширили російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Якщо ж наказ Путіна справді почнуть реалізовувати, Росія може залишитися без бюджету.

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Тим більше, що вже невдовзі країна-окупантка дуже сильно відчує санкції, які на неї накладали. Політолог Олег Саакян прогнозує, що це станеться після 11 вересня. За словами фахівця, росіяни "так відчують санкції, що вони й не уявляли, що така скрута існує".

Ба більше, Євросоюз вже працює над новим пакетом санкцій проти країни-окупантки. Новину повідомив Павло Яблонський – заступник глави польського Міністерства закордонних справ.

Санкції мають бути ще жорсткішими. Зокрема, в контексті газу, який Росія ще може продавати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. В основному це "Газпромбанк". Його Росія використовує в цій галузі,

– мовиться у повідомленні.

Отже, російську економіку чекають скрутні часи.

Росія обіцяє гроші, але не забирає тіла

Доки Путін обіцяє мільйони, тіла ліквідованих військових продовжують гнити у чорних пакетах. Країна-окупантка не проявила зацікавлення у тому, аби забрати своїх загиблих.

Наприкінці травня Володимир Зеленський під час розмови в Українському домі в Давосі зауважив, що Кремль не втомлюється кидати тисячі своїх військових на війну проти України. Росії абсолютно байдуже, якими будуть її втрати.

Український лідер зауважив, що Путін навіть не знає точну кількість загиблих російських військових.

"Він (Путін – 24 канал) не знає точної кількості російських трупів. Вони їх не забирають. У нас десятки тисяч чорних пакетів з людьми, яких не забирає Росія. Це їхні солдати. Просто їхні військові", – наголосив Зеленський.

Тіла російських військових валяються на українських землях. Іноді окупантів закопують українці, які не хочуть, аби вони розкладалися й спричиняли загрозу.

Втрати російських окупантів

Станом на 6 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 31 250 ліквідованих загарбників. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1 386 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 400 одиниць,

артилерійських систем – 690 одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,

засобів протиповітряної оборони – 96 одиниць,

літаків – 211 одиниць,

гелікоптерів – 176 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 551 одиниця,

крилатих ракет – 125 одиниць,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 395 одиниць,

спеціальної техніки – 53 одиниці.

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