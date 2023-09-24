Боятся наших крылатых ракет: россияне могут перебазировать авиацию из Крыма для атак по Украине
Российские захватчики используют для атак по Украине несколько аэродромов, расположенных в пока что оккупированном Крыму. Однако агрессор может перебазировать свою авиацию с полуострова.
В частности, враг может сделать это из-за угрозы его аэродромам. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.
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Оккупанты могут перебазировать авиацию из Крыма
В оккупированном Крыму 5 аэродромов, которые военные страны-террориста используют для разных задач. Следует понимать, что авиация – очень мобильный род войск. Так что захватчики могут делать это с других аэродромов.
"Около 40 аэродромов Россия использует для того, чтобы атаковать Украину", – отметил Игнат.
Уточнил, что они расположены на разных расстояниях и направлениях. В частности, на территории Беларуси, России и непосредственно на оккупированном полуострове.
Если есть угроза аэродромам, если туда достают украинские крылатые ракеты, я имею в виду сейчас Крым, то соответственно может быть перебазирование авиации на другие аэродромы,
– заметил спикер.
Добавил, что Россия, вероятно, будет делать это, понимая, что уже аэродром Саки и другие, в частности, Бельбек, под прицелом.
Россия уже прибегала к такой тактике – рассредоточение авиации, когда и Рязань, и Энгельс были несколько "в хлопке". Они рассредоточивали свои Ту-95, – аж на Дальний Восток отправляли,
– подытожил Юрий Игнат.
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У ВСУ есть ракеты, которые россияне не могут сбивать
- Заметим, что спикер командования Воздушных сил также рассказал, что наши защитники уже имеют на вооружении ракеты, которые оккупанты не могут сбивать.
- Речь идет о крылатых ракетах западного производства.
- "Это ракеты, которыми противник нас постоянно атакует с первых дней войны, как Х-101 или "Калибр". Теперь у нас есть не просто такое же, а лучшее оружие. Противник не может сбивать эти ракеты", – подчеркнул Игнат.