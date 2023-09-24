Боятся наших крылатых ракет: россияне могут перебазировать авиацию из Крыма для атак по Украине

Российские захватчики используют для атак по Украине несколько аэродромов, расположенных в пока что оккупированном Крыму. Однако агрессор может перебазировать свою авиацию с полуострова.

В частности, враг может сделать это из-за угрозы его аэродромам. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Оккупанты могут перебазировать авиацию из Крыма

В оккупированном Крыму 5 аэродромов, которые военные страны-террориста используют для разных задач. Следует понимать, что авиация – очень мобильный род войск. Так что захватчики могут делать это с других аэродромов.

"Около 40 аэродромов Россия использует для того, чтобы атаковать Украину", – отметил Игнат.

Уточнил, что они расположены на разных расстояниях и направлениях. В частности, на территории Беларуси, России и непосредственно на оккупированном полуострове.

Если есть угроза аэродромам, если туда достают украинские крылатые ракеты, я имею в виду сейчас Крым, то соответственно может быть перебазирование авиации на другие аэродромы,

– заметил спикер.

Добавил, что Россия, вероятно, будет делать это, понимая, что уже аэродром Саки и другие, в частности, Бельбек, под прицелом.

Россия уже прибегала к такой тактике – рассредоточение авиации, когда и Рязань, и Энгельс были несколько "в хлопке". Они рассредоточивали свои Ту-95, – аж на Дальний Восток отправляли,

– подытожил Юрий Игнат.

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