россия шантажирует мир оружием для КНДР: эксперт-международник оценил уровень угрозы

Atlantic Council пишет, что кремль может угрожать миру передачей передовых ракетных технологий в КНДР. Так они хотят ослабить санкции или прекратить передачу оружия Украине. Однако это все, скорее всего, обычный шантаж.

Об этом 24 каналe рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, такую информацию следует воспринимать как информационный шантаж со стороны россии.

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москва буквально просит запчасти у других стран

Интересно, что именно россия намерена передавать, если у них проблемы с запчастями к ракетам и другим системам. Это очень странно звучит на фоне того, что кремль пытается договориться с Китаем и Ираном о поставках оружия.

Я бы воспринимал эту информацию как блеф и информационный шантаж. Мы видим ситуацию, когда москва буквально умоляет и китай, и иран передать не только комплектующие, не только сырье, но и полноценные ракеты и другие средства. россия сейчас не способна воспроизвести эти технологии, – отметил Краев.

По его мнению, в таких заявлениях москвы нет реальной и прагматичной угрозы, с которой нужно считаться. Скорее всего, это продолжение линии, "мы не сдаемся", "мы асажденная крепость и точна пабедим".

Краев считает, что США и партнеры по НАТО уже ясно понимают, чего стоят угрозы россии. Да и вообще, Соединенные Штаты стали гораздо жестче играть на международной арене.

По словам эксперта, они буквально вернулись к логике холодной войны: готовы ходить по краю лезвия, провоцировать, о чем свидетельствует недавний визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Поэтому США также будут резко и жестко реагировать на потенциальную угрозу от КНДР.

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