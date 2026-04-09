Никаких шансов: американский ветеран объяснил, как для России завершится нападение на НАТО

Пока конфликт на Ближнем Востоке окончательно не утих, Россия может воспользоваться ситуацией и устроить провокацию или атаковать одну из стран Балтии. Такие сценарии рассматриваются в западных СМИ, однако их возможная реализация выглядит сомнительной.

Мэтью Сэмпсон, снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец международного легиона, рассказал в разговоре с 24 Каналом, решится ли Россия на вторжение в страны Балтии. Он спрогнозировал, какой результат может получить Кремль, если решится на такую дерзкую операцию.

К теме Путин готовится повторить сценарий "ДНР" для одной из стран ЕС: Bild предупредил о новой угрозе

Готова ли Эстония противостоять России?

Сэмпсон предположил, что Россия может достичь "успеха" в том, чтобы ликвидировать определенное количество людей. Однако если речь идет о большой операции, то она на это не способна.

Мне выпала честь служить рядом с замечательным бойцом, который несколько лет находился в армии Эстонии. Благодаря общению с ним я много узнал об эстонцах. На самом деле они не боятся российского вторжения. Эстония – небольшая страна с небольшой армией. Российское войско гораздо больше, но ни у народа, ни у военных Эстонии нет страха,

– отметил снайпер морской пехоты США.

Они понимают, если Россия решится переступить границу, каждый эстонец, по словам ветерана, будет готов бороться до смерти. Иногда это даже сильнее, чем большое количество оружия, ресурсов и людей.

Стоит знать. Военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия вложила десятки миллиардов рублей в создание Московского и Ленинградского округов, что может свидетельствовать о том, что противник имеет план захвата стран Балтии и готовится к этому. Однако, по его мнению, это станет возможным только, когда будет завершена операция на украинском театре военных действий, ведь для наступления на страны Балтии России потребуется развернуть минимум 300 тысяч личного состава.

"Поэтому Россия не будет иметь там никаких шансов на успешную операцию. И если бы она решила, что нынешняя сосредоточенность Соединенных Штатов на Иране и Ближнем Востоке является проявлением слабости, это было бы очень глупо", – подчеркнул доброволец международного легиона.

США уже давно демонстрируют, что способны вести боевые действия во всем мире одновременно. Поэтому у Сэмпсона нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты могут проводить полномасштабную войну на Ближнем Востоке и, если это потребуется, способны одновременно действовать в районе стран Балтии.

Мы знаем, что Владимир Путин годами провоцирует НАТО. Он неоднократно отправлял вооруженные беспилотники в Польшу. Кто-то называет это актом войны, а кто-то считает, что из этого не стоит поднимать слишком большую шумиху,

– подчеркнул Мэтью Сэмпсон.

Однако он уверен, что Соединенные Штаты выполнят каждый договор и каждое обязательство, в частности в рамках НАТО, которое взяли на себя.

