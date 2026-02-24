Россия может вывести войска из Украины при двух условиях, – политический эксперт

Россия погрязла в войне в Украине, которая также имеет негативный валив на ее экономику. Однако Владимир Путин не идет на какие-либо уступки в мирных переговорах, продолжая выдвигать ультиматумы Украине. Но при определенных обстоятельствах Россия все же была бы вынуждена вывести свои войска с наших территорий.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, подчеркнув, что бы заставило Кремль прекратить боевые действия в Украине. Он предположил, насколько быстро это могло бы реализоваться.

Что заставит россиян вернуть украинские территории?

Городницкий отметил, что Россия может вывести свои войска из Украины при двух обстоятельствах.

Первая – это изменение режима в стране-агрессоре. Гипотетически это возможно при определенных обстоятельствах, если произойдет дворцовый переворот. Он может привести к тому, что кто-то в окружении Владимира Путина возьмет власть в свои руки и договорится с западным миром, чтобы восстановить российскую экономику, связи и вернуть территории, которые они захватили с нарушением международного законодательства,

– отметил доктор философии.

При таких обстоятельствах, по его мнению, возможно прекращение огня с вероятностью 99%. А вот возвращение территории – уже под вопросом, потому что у власти в России останется та же стая, которая будет пытаться удержаться в Кремле, взять на себя всю ответственность, завести свои элиты на те или иные должности и договориться с США.

К слову. Как отметил глава ОПУ Кирилл Буданов, россияне на последнем раунде переговоров не поднимали вопрос выборов в Украине. Самый главный вопрос для России – это территории. Позиция российской делегации, по словам Буданова, "отдайте нам Донбасс", а все остальное – это второстепенное.

"Второе обстоятельство, при котором Путин может вывести российские войска из Украины, это его неспособность проводить боевые действия. Это также довольно релевантный вариант, но, к сожалению, не в ближайшем будущем", – пояснил он.

Предыдущий вариант, по его мнению, более вероятный и может произойти в любой момент. Его реализация зависит от сплоченности элит, которые будут пытаться ликвидировать власть.

Например, поход Евгения Пригожина на Москву был очень неожиданным, но гипотетически он мог бы закончиться для Украины очень положительным результатом,

– отметил Андрей Городницкий.

Поэтому будем рассчитывать на то, чтобы разрушить экономику России через определенное время – год, два, три. После ее несостоятельности проводить боевые действия, можем, по его словам, выгнать россиян с украинских территорий. Однако это не является быстрым вариантом.

Как продвигаются мирные переговоры?