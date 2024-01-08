В эфире 24 Канала военный обозреватель Израиля Давид Шарп предположил, на какое количество ракет может рассчитать Россия и как после этого изменится ситуация с обстрелами украинских городов. Отметим, что в Белом доме считают, что Москва все же может получить ракеты малой дальности.

Важно Новая угроза с неба: какие баллистические ракеты Россия получит от Ирана, какие города под ударом Украины

Сколько ракет может получить Россия

По всей видимости, переговоры между Россией и Ираном начались еще осенью 2022 года. Однако, по данным внешней разведывательной службы Израиля, соглашение якобы было сорвано.

Согласно предварительным договоренностям, Москва должна была получить от Тегерана баллистические ракеты в обмен на российские Су-35, которые страна-агрессор изготовляла для Египта. Однако Каир отказался от российских истребителей под давлением Запада.

В результате Иран получает Су-35. Неизвестно, был ли это бартерный обмен. Возможно, Иран заплатил деньгами или "Шахедами", или боеприпасами и деньгами,

– сказал Шарп.

По его мнению, если переговоры завершатся успехом, то Россия может рассчитывать на несколько сотен ракет от Ирана, но в течение довольно продолжительного периода. Вряд ли Иран может однократно позволить себе из собственных запасов избавиться от нескольких сотен ракет.

Я думаю, что Иран может поставлять из собственных запасов несколько десятков ракет в течение достаточно долгого срока и производить их заново. Если Россия получит ракеты, то возрастут ее возможности по обстрелу территории Украины на дальности от 250 до 400 километров вглубь украинской территории. Это очень серьезная угроза,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

По его словам, большее количество вряд ли возможно, потому что для Ирана ракеты – очень важная часть арсенала. В настоящее время Тегеран в определенной степени находится под угрозой войны, поэтому вряд ли готов избавиться от значительной части своего арсенала в пользу России или резко повысить масштабы производства.

Россия хочет получить иранские баллистические ракеты