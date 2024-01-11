Иран планирует передать России новые дроны и ракеты: в Воздушных силах оценили возможные угрозы

Иран и Россия действительно могли договориться, что страна-агрессор может получить новые дроны и ракеты. Однако по состоянию на данный момент нет информации о передаче нового оружия по Ирану.

В то же время, новое вооружение, которое получит Россия, может стать вызовом для Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Игнат подчеркнул, что ничего неожиданного для Украины в новом возможном сотрудничестве России и Ирана не происходит. Ведь о передаче иранских ракет России говорилось еще около года назад.

"Надо увидеть, насколько они (ракеты – 24 Канал) будут эффективными, в каком количестве они смогут потенциально передать. Я хочу подчеркнуть, что у воздушных сил нет такой информации, чтобы опровергнуть или подтвердить в отношении иранских ракет", – рассказал полковник.

В то же время представитель отметил, что новое вооружение, которое могут поставлять россиянам, обычно представляет новые угрозы и вызовы для нас. Ведь сбивать баллистику можно только специальными средствами, такими, как комплекс Patriot.

Поэтому снабжение баллистических ракет – это будут вызовами для нас. Мы должны рассчитывать на поддержку партнеров,

– добавил он.

В конце концов, Игнат предположил, что россияне продолжат делать ставку на свои беспилотники типа "Шахед", которыми и сейчас атакуют Украину. По словам полковника, непонятно, каким может быть темп производства новых дронов Ираном.

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