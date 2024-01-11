Иран планирует передать России новые дроны и ракеты: в Воздушных силах оценили возможные угрозы
Иран и Россия действительно могли договориться, что страна-агрессор может получить новые дроны и ракеты. Однако по состоянию на данный момент нет информации о передаче нового оружия по Ирану.
В то же время, новое вооружение, которое получит Россия, может стать вызовом для Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.
К теме Очень серьезная угроза: может ли Иран поставлять России баллистические ракеты.
Воздушные силы прокомментировали новое возможное сотрудничество между Россией и Ираном
Игнат подчеркнул, что ничего неожиданного для Украины в новом возможном сотрудничестве России и Ирана не происходит. Ведь о передаче иранских ракет России говорилось еще около года назад.
"Надо увидеть, насколько они (ракеты – 24 Канал) будут эффективными, в каком количестве они смогут потенциально передать. Я хочу подчеркнуть, что у воздушных сил нет такой информации, чтобы опровергнуть или подтвердить в отношении иранских ракет", – рассказал полковник.
В то же время представитель отметил, что новое вооружение, которое могут поставлять россиянам, обычно представляет новые угрозы и вызовы для нас. Ведь сбивать баллистику можно только специальными средствами, такими, как комплекс Patriot.
Поэтому снабжение баллистических ракет – это будут вызовами для нас. Мы должны рассчитывать на поддержку партнеров,
– добавил он.
В конце концов, Игнат предположил, что россияне продолжат делать ставку на свои беспилотники типа "Шахед", которыми и сейчас атакуют Украину. По словам полковника, непонятно, каким может быть темп производства новых дронов Ираном.
В ВСУ прокомментировали прибытие в Россию грузового самолета из Ирана
- Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что Россия 10 января получила из Ирана новый грузовой борт. На этом воздушном судне могли быть новые "Шахеды" и запчасти к ним.
- Гуменюк подчеркнула, что новые российско-иранские дроны могут быть заготовлены для запуска. Поэтому расслабляться как военным, так и нашим гражданам по поводу опасности с неба – рано.
- В то же время спикера Сил обороны Юга Украины отметила, что последние две ночи Россия не атаковала Украину дронами-камикадзе. В частности, врагу помешала погода, ведь "Шахеды" боятся обледенения.