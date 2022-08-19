Россия может поставлять только проблемы, а не помощь, – Зеленский осудил слухи о запуске "СП-2"

Владимир Зеленский прокомментировал энергетический шантаж россии. Президент объяснил, что через "Потоки" кремль может только поставлять проблемы.

Речь идет о "Северном потоке" и "Северном потоке-2". москва приостановила прокачку газа первым, чтобы испугать Европу и запустить второй.

Читайте также "газпром" приостанавливает прокачку газа через "Северный поток": цены снова взлетели

Зеленский прокомментировал шантаж россии

Владимир Зеленский вспомнил, что россия снова ограничивает поставки газа в Германию через первый "Северный поток" и снова говорит о том, что якобы можно что-то компенсировать через "Северный поток-2".

Эти "потоки" нужны россии исключительно для того, чтобы поставлять в Европу проблемы, а не помогать кому-то там с газом. Сейчас это совершенно очевидно,

– объяснил президент Украины.

Зеленский также объяснил людям:

"что чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше не будет на нем стабильности;"

чем быстрее все в Европе подготовят свои энергетические системы к существованию вообще без каких-либо поставок энергоносителей из россии, тем быстрее смогут спокойно переживать любые зимы".

Кратко об энергетическом шантаже россии

19 августа в немецком Бундестаге отметились возмутительным заявлением, в котором заявили о необходимости запуска "Северного потока-2". Цинизмом отличился Вольфганг Кубики, вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сказал, что призывы немцев напоминают наркоманию и неразумны. Также министр объяснил, что зависимость от российского газа убивает.

Политолог Александр Антонюк объяснил, что к таким заявлениям Германии может быть причастна россия, желающая "прощупать" настроения немецкого общества. Также он пояснил, что "Северный поток-2" создавал определенные экономические позиции для Германии, видевшей себя своеобразным газовым хабом в Евросоюзе.

Обращение Зеленского за 19 августа: видео