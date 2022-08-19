Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его мнению, осенью следует ожидать новых заявлений по поводу необходимости запуска газопровода, сертификацию которого остановили из-за войны россии в Украине.

Читайте также Троянский Шредер мира: друг путина публично озвучил условия кремля для завершения войны в Украине

Антонюк отметил, что до начала российского вторжения в Украину Германия делала большие ставки на "Северный поток-2".

Это многомиллиардный проект. Он создавал определенные экономические позиции для Германии, видевшей себя своеобразным газовым хабом в Европейском Союзе,

– сказал политолог.

Российское лобби в действии

Политолог считает, что заявления о необходимости запуска "Северного потока-2" – результат действий российского лобби в Германии.

"Оно присутствует в демократических странах, особенно в Германии, которая имеет мощную экономическую коллаборацию с россией. Возможно, это косвенная коммуникация. Просьбы могут доноситься через политиков или даже через бизнес", – отметил он.

По мнению Антонюка, таким образом, кремль пытался проверить, как эту идею воспримут в Германии.

Это такое своеобразное прощупывание, насколько предложение открыть "Северный поток-2" актуально в обществе, а также на политическом уровне. Такой пробный шаг,

– объяснил Антонюк.

Возможен ли запуск "Северного потока-2"

Политолог подчеркнул, что, несмотря на все бредни кремля, сейчас запустить газопровод невозможно по 2 причинам.

Ряд государств уже признали россию страной-спонсором терроризма. Этот процесс продолжается и дальше. На фоне этого москва не сможет получить такой успех, как запуск "Северного потока-2".

Совершенно нелогично идти на уступки кремля и открывать газопровод и в то же время говорить о санкциях против российской федерации.

Антонюк убежден, что позиция Германии по вопросу "Северного потока-2" останется неизменной: Берлин не одобрит такую идею.

"российская федерация стала слишком токсичной", – добавил он.

Политолог объяснил, почему путин хочет встречи с Зеленским: смотрите видео

Скандальное заявление Германии: что известно