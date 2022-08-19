Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его мнению, осенью следует ожидать новых заявлений по поводу необходимости запуска газопровода, сертификацию которого остановили из-за войны россии в Украине.
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Антонюк отметил, что до начала российского вторжения в Украину Германия делала большие ставки на "Северный поток-2".
Это многомиллиардный проект. Он создавал определенные экономические позиции для Германии, видевшей себя своеобразным газовым хабом в Европейском Союзе,
– сказал политолог.
Российское лобби в действии
Политолог считает, что заявления о необходимости запуска "Северного потока-2" – результат действий российского лобби в Германии.
"Оно присутствует в демократических странах, особенно в Германии, которая имеет мощную экономическую коллаборацию с россией. Возможно, это косвенная коммуникация. Просьбы могут доноситься через политиков или даже через бизнес", – отметил он.
По мнению Антонюка, таким образом, кремль пытался проверить, как эту идею воспримут в Германии.
Это такое своеобразное прощупывание, насколько предложение открыть "Северный поток-2" актуально в обществе, а также на политическом уровне. Такой пробный шаг,
– объяснил Антонюк.
Возможен ли запуск "Северного потока-2"
Политолог подчеркнул, что, несмотря на все бредни кремля, сейчас запустить газопровод невозможно по 2 причинам.
- Ряд государств уже признали россию страной-спонсором терроризма. Этот процесс продолжается и дальше. На фоне этого москва не сможет получить такой успех, как запуск "Северного потока-2".
- Совершенно нелогично идти на уступки кремля и открывать газопровод и в то же время говорить о санкциях против российской федерации.
Антонюк убежден, что позиция Германии по вопросу "Северного потока-2" останется неизменной: Берлин не одобрит такую идею.
"российская федерация стала слишком токсичной", – добавил он.
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Скандальное заявление Германии: что известно
- Вольфганг Кубики, вицеспикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии, заявил, что Германии нужно запустить "Северный поток-2", чтобы заполнить газохранилища на зиму. По его словам, "нет веских причин", чтобы не запускать газопровод. При этом вицеспикер Бундестага отметил, что Германия может закрыть "Северный поток-2" после того, как резервуары для хранения газа будут заполнены.
- В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандальное заявление вицеспикера Бундестага. Дмитрий Кулеба назвал происходящее "наркоманией". Глава МИД также добавил, что такие намерения абсолютно нерациональны.
- В Офисе Президента подчеркнули, что тему "Северного потока-2" нужно закрыть навсегда. Иначе это выглядит как подыгрывание террористам.
- В правительстве Германии отвергли идею вицеспикера Бундестага о запуске "Северного потока-2". В частности, лидер Свободной демократической партии и министр финансов Кристиан Линднер не поддерживает предложение своего партийного заместителя Вольфганга Кубики. Линднер отметил, что такая идея "неправильна и абсурдна".