Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. На його думку, восени варто очікувати нових заяв з приводу необхідності запуску газопроводу, сертифікацію якого зупинили через війну росії в Україні.

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Антонюк зазначив, що до початку російського вторгнення в Україну Німеччина робила великі ставки на "Північний потік-2".

Це багатомільярдний проєкт. Він створював певні економічні позиції для Німеччини, яка бачила себе своєрідним газовим хабом у Європейському Союзі,

– сказав політолог.

Російське лобі у дії

Політолог вважає, що заяви про необхідність запуску "Північного потоку-2" – результат дій російського лобі у Німеччині.

"Воно присутнє в демократичних країнах, а особливо у Німеччині, яка має потужну економічну колаборацію із росією. Можливо, це непряма комунікація. Прохання можуть доноситися через політиків чи навіть через бізнес", – зазначив він.

На думку Антонюка, таким чином кремль намагався перевірити, як цю ідею сприймуть у Німеччині.

Це таке своєрідне намацування, наскільки пропозиція відкрити "Північний потік-2" є актуальною в суспільстві, а також на політичному рівні. Такий пробний крок,

– пояснив Антонюк.

Чи можливий запуск "Північного потоку-2"

Політолог наголосив, що попри усі марення кремля, зараз запустити газогін неможливо з 2 причин.

Низка держав вже визнали росію країною-спонсором тероризму. Цей процес триває і далі. На фоні цього москва не зможе отримати такий успіх, як запуск "Північного потоку-2".

Абсолютно нелогічно йти на поступки кремлю й відкривати газогін і водночас говорити про санкції проти російської федерації.

Антонюк переконаний, що позиція Німеччини у питанні "Північного потоку-2" залишиться незмінною: Берлін не схвалить такої ідеї.

"російська федерація стала занадто токсичною", – додав він.

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