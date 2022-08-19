Мовиться про "Північний потік" та "Північний потік-2". москва призупинила прокачку газу першим, щоб налякати Європу та запустити другий.

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Зеленський прокоментував шантаж росії

Володимир Зеленський пригадав, що росія знову обмежує постачання газу в Німеччину через перший "Північний потік" і знову каже про те, що нібито можна щось компенсувати через "Північний потік – 2".

Ці "потоки" потрібні росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми, а не допомагати комусь там із газом. Зараз це абсолютно очевидно,
– пояснив президент України.

Зеленський також розповів людям:

  • "що довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності;
  • що швидше всі у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із росії, то швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими".

Коротко про енергетичний шантаж росії

Звернення Зеленського за 19 серпня: відео