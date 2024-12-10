"Светлый путь" россиян – до уровня Северной Кореи: какие проблемы сейчас в российской экономике

Россия уже почти три года ведет войну против Украины, на которую тратит огромные средства. Однако запас прочности у нее не безграничен. К тому же Россия продолжает терять доходы от экспорта нефти.

Это приведет к серьезным последствиям для экономики и военно-промышленного комплекса России. Доктор экономических наук Игорь Липцис рассказал 24 Каналу, кто в первую очередь пострадает из-за этих проблем.

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Будут отбирать у всех, у кого только можно

"Сейчас есть угрозы доходам в российский бюджет от продажи нефти, и это может привести прежде всего к обнищанию населения России. Оно является амортизатором всех бед российской экономики, поэтому сначала все заберут у него", – подчеркнул доктор экономических наук.

Этот процесс, по его словам, уже начался в 2024 году. Также в бюджете России на 2025 год впервые за все время правления Владимира Путина социальные расходы меньше, чем военные. Более того, они сокращены в абсолютном измерении, что свидетельствует о том, что денег на них не хватает.

Когда с населения уже ничего нельзя будет взять, начнется сокращение военно-промышленного комплекса. Сейчас становится понятным, что "светлый путь" России – до уровня и качества жизни Северной Кореи,

– отметил он.

Также Кремль будет забирать средства у бизнеса. В частности, в России начали повышать налоги для бизнеса – по компаниям, а такого вообще нельзя делать. Компании не могут быть объектами индивидуального урегулирования. Налог устанавливается для определенного вида деятельности и для определенной отрасли.

К слову. Дональд Трамп намеревался снизить цену на нефть, что может стать инструментом давления на Россию, ведь тогда российский бюджет потеряет треть поступлений.

В частности, поставили ставку налога на прибыль для "Транснефти" – главного оператора по поставке нефти в России – с 20% до 40%. "Транснефть" жалуется, что осталась без "живых" денег,

– подчеркнул Липцис.

Однако у Кремля сейчас единственная проблема – отобрать у всех, у кого только можно, и он это делает. Государство собирает налоги на курсовую разницу – чем ниже обесценивается рубль, тем на большую сумму оно собирает налоги с экспортеров в исчислении рублями.

Более того, с января 2025 года вступает в силу налоговая реформа в России. После ее введения ставка налога на прибыль увеличивается с 20% до 25%. Поэтому, по словам доктора экономических наук, вероятно, много средних и малых бизнесов в России в 2025 году или вообще закроются, или попытаются уйти в "тень", но это сейчас довольно трудно сделать в России

В то же время Украине нельзя расслабляться, потому что придется жить десятилетиями в условиях военной угрозы, наращивать военную промышленность с помощью США и Европы. Ведь Россия не прекратит финансировать свою армию,

– объяснил Игорь Липцис.

Напомним, что Россия продолжает терять доходы от экспорта нефти. Так, в сентябре 2024 года было в очередной раз зафиксировано снижение этих доходов – показатель упал до 14,7 миллиарда долларов. Главной причиной снижения экспортных доходов является падение мировых цен на нефть.