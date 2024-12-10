Це призведе для серйозних наслідків для економіки та військово-промислового комплексу Росії. Доктор економічних наук Ігор Ліпціс розповів 24 Каналу, хто насамперед постраждає через ці проблеми.

До теми Одна з країн Європи заявила про неочікувану зупинку постачання нафти з Росії

Відбиратимуть в усіх, у кого тільки можна

"Зараз є загрози доходам російського бюджету від продажу нафти, і це може призвести насамперед до зубожіння населення Росії. Воно є амортизатором усіх бід російської економіки, тому спочатку все заберуть у нього", – наголосив доктор економічних наук.

Цей процес, за його словами, вже розпочався у 2024 році. Також в бюджеті Росії на 2025 рік вперше за весь час правління Владіміра Путіна соціальні витрати менше, ніж воєнні. Ба більше, вони скорочені в абсолютному вимірі, що свідчить про те, що грошей на них не вистачає.

Коли з населення вже нічого не можна буде взяти, почнеться скорочення військово-промислового комплексу. Зараз стає зрозумілим, що "світлий шлях" Росії – до рівня та якості життя Північної Кореї,

– зауважив він.

Також Кремль забиратиме кошти у бізнесу. Зокрема, в Росії почали підвищувати податки для бізнесу – по компаніях, а такого взагалі не можна робити. Компанії не можуть бути об'єктами індивідуального врегулювання. Податок встановлюється для певного виду діяльності та для певної галузі.

До слова. Дональд Трамп мав намір знизити ціну на нафту, що може стати інструментом тиску на Росію, адже тоді російський бюджет втратить третину надходжень.

Зокрема, поставили ставку податку на прибуток для "Транснафти" – головного оператора з постачання нафти в Росії – з 20% аж до 40%. "Транснафта" скаржиться, що залишилась без "живих" грошей,

– підкреслив Ліпціс.

Проте у Кремля зараз єдина проблема – відібрати в усіх, у кого тільки можна, і він це робить. Держава збирає податки на курсову різницю – чим нижче знецінюється рубль, тим на більшу суму вона збирає податки з експортерів в обчисленні рублями.

Ба більше, з січня 2025 року набирає чинності податкова реформа в Росії. Після її запровадження ставка податку на прибуток збільшується з 20% до 25%. Тому, за словами доктора економічних наук, імовірно, багато середніх та малих бізнесів в Росії у 2025 році або взагалі закриються, або спробують піти в "тінь", але це зараз доволі важко зробити в Росії

Водночас Україні не можна розслаблятися, тому що доведеться жити десятиліттями в умовах воєнної загрози, нарощувати військову промисловість за допомогою США та Європи. Адже Росія не припинить фінансувати армію,

– пояснив Ігор Ліпціс.

Нагадаємо, що Росія продовжує втрачати доходи від експорту нафти. Так, у вересні 2024 року було вчергове зафіксовано зниження цих доходів – показник впав до 14,7 мільярда доларів. Головною причиною зниження експортних доходів є падіння світових цін на нафту.