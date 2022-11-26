Россияне могут применить химическое оружие: Ступак рассказал, насколько оно опасное
В США не исключают, что россияне могут применить химическое оружие, если и дальше будут терпеть неудачи и потери на фронте. Впрочем, оно переоценено, а его применение в Украине будет иметь сомнительную эффективность.
Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, на первый взгляд, кажется, что химическое оружие – это что-то очень масштабное и страшное, но оно может использоваться эффективно только в странах с сухим климатом, как было в Сирии.
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Химическое оружие в основном неэффективно
Но это, в основном, не касается Украины. Так, например, впервые химическое оружие было использовано во время Первой мировой войны. Немецкие войска использовали газ иприт – выходили на позиции, открывали баллоны с газом и выпускали его на позиции французов и британцев. Однако ветер разворачивался, и немцы получали все это облако газа на свои же позиции, или же ядовитые испарения вообще оставались на месте и никуда не двигались. Так что эффективность иприта была низкой.
Второй и более современный пример – это попытка отравления Скрипалей таким веществом как новичок. Она не удалась, поскольку когда новичком обработали ручку двери, где проживали Скрипали, на улице была влажная погода, и вещество потеряло силу поражения в два раза.
Так же и в Украине сейчас очень влажная погода, и непонятно, как россияне попытаются применить химическое оружие и ядовитые вещества. Они же разлагаются под влиянием внешних факторов, становятся не столь эффективными, а кроме того, неизвестно, как развернется роза ветров, и не пойдет ли яд на российские позиции.
После ядерного оружия, чем вы собрались нас пугать? Каким-нибудь газом, каким-то веществом, которое в воздухе растворяется, которое носит ветер туда-сюда и может на российские позиции понести?
– заметил Ступак.
Он добавил, что химическое оружие является оружием массового поражения при большом скоплении людей на конкретном участке. А если наши военные растянуты по огромному фронту, то оккупантам нужно надо забросать его весь, что невозможно. К тому же, если украинские защитники уже предупреждены о такой возможности, то россиянам не следует надеяться на эффективность и результативность.
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Как распознать химическую атаку и защитить себя
- Украинцам важно понимать, что враг может нанести химический удар во время обычного ракетного обстрела или авианалета. Сигнал химической атаки подобен сигналу воздушной тревоги, но имеет короткий и длинный гудок.
- Несколько отличается и взрыв химического оружия. Во время такой атаки раздаются глухие взрывы, которые вызывают минимальные разрушения, но разбрызгивают яд.
- Еще одним признаком химудара является скорая массовая гибель мелких организмов – птиц, малых зверей, насекомых. Далее следует одновременное массовое проявление признаков отравления у людей. К ним относятся сужение зрачков, подергивание мышц в местах контакта вещества с кожей, неконтролируемое слезотечение и слюноотделение, тошнота, рвота, слабость.
- Защититься при химической атаке можно. Самое важное – не оказаться на открытой местности, чтобы капли яда не попали на тело. Поэтому нужно найти укрытие, где можно защититься от поступающего извне воздуха – бомбоубежище, метро и даже квартира, особенно, если она расположена на верхних этажах. Важно максимально герметизировать помещение.
- Если же человек вернулся домой уже после химатаки, важно оставить за пределами квартиры или дома всю одежду и другие предметы, потому что они могут быть заражены. После этого нужно тщательно вымыть с мылом все участки кожи, которіе контактировали с внешней средой.
- Следующий шаг – включить средства связи и слушать распоряжение ГСЧС.