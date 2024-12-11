Россия может применить "Орешник" по Украине уже в ближайшие дни, – западные СМИ

Ряд иностранных СМИ со ссылкой на разведку сообщил, что "Орешник" может снова полететь на Украину. Согласно их сообщениям, это может произойти уже в ближайшие дни. 24 Канал собрал, что известно об этом.

Западные СМИ склоняются к мнению, что Путин пытается выйти из тупика и получить ощутимое преимущество в войне. К этим попыткам можно отнести и заявления Лукашенко о размещении "Орешника" в Беларуси.

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Возможен новый удар "Орешником" – когда это произойдет

Россия может запустить еще одну гиперзвуковую баллистическую ракету в Украине в ближайшие дни,

– написали Reuters.

Они сослались на американского чиновника, который сказал: Вашингтон не считает, что "Орешник" изменит ход войны. Этот удар будет "лишь очередной попыткой России терроризировать Украину, которая провалится".

AP уточнили: чиновник передал оценку американских разведчиков. Именно они уверены в возможности нового удара. Публично эту оценку разведки не обнародовали.

"Экспериментальная ракета "Орешник" рассматривается официальными лицами США больше как попытка запугивания, чем изменение ситуации на поле боя в Украине", – добавил чиновник.

Bloomberg привели данные, что Москва, вероятно, имеет лишь несколько экспериментальных ракет. И они "несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, выпущенные Россией по Украине".

Конкретное время и место удара не называют.

Интересно! Bloomberg в этом контексте упомянули об угрозах россиян ответить на удар по Таганрогу ракетами ATACMS в ночь на 11 декабря. "Эта атака с применением западного дальнобойного оружия не останется без ответа", – написали в российском минобороны.