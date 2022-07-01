Россия угрожает Болгарии разрывом дипотношений, если не отменят высылание 70 дипломатов

1 июля 2022 , 04:40
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Источник:

БНТ

Москва начала угрожать Болгарии разрывом дипломатических отношений. Таким образом агрессор отреагировал на решение о выдворении из этой страны 70 дипломатов-шпионов России.

Позицию своего руководства выразила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Об этом она общалась с местными журналистами 30 июня.

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Кремль готов принять "кардинальные шаги"

По словам дипломата, разрыва отношений можно избежать, если власти Болгарии согласятся оставить в стране всех российских дипломатов.

Москва примет очень кардинальные шаги. Это (высылка дипломатов – 24 канал) не может пройти незамеченной. Дипломатические отношения могут быть разорваны! Москва примет решение,
– сказала посол.

Речь идет о работниках посольства и других дипломатических учреждений России в Болгарии. Спецслужбы этой страны на Балканском полуострове установили, что 70 россиян занимались шпионской деятельностью под прикрытием дипломатических паспортов. Самолет за шпионами должен прибыть уже в воскресенье, 3 июля.

Ранее Болгария уже высылала дипломатов России

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Автор: Олександр Марчак