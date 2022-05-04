Россия может сейчас сосредоточить усилия на 2 направлениях, – военный эксперт
Оккупанты пытаются активизироваться на нескольких фронтах для прорыва. Однако российские вооруженные силы не для всех направлений обладают соответствующими средствами.
Больше всего страну-агрессора сейчас интересуют 2 направления. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Стоит прочитать "Идет горячая фаза": в Минобороны объяснили, почему говорят о долгой войне и осторожны с успехами
Какие направления сейчас интересуют Россию
По его словам, Россия сейчас может сконцентрировать усилия на следующих направлениях.
- Запорожском;
- Изюмском.
Как пояснил Жданов, на Изюмском направлении росармия пока имеет силы и средства. Однако, где оккупанты должны взять ресурсы для Запорожского направления – сейчас очень большой вопрос.Обратите внимание! По информации пресс-секретаря Министерства обороны, Россия пытается нарастить темпы наступательной операции на Востоке Украины – чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.
Активность наступательных действий не снижается. Напротив – оккупанты пытаются ее нарастить – особенно в направлении Северодонецка и Краматорска.
Наша главная задача – держать оборону,
– заметил военный эксперт.
Жданов рассказал о новых планах оккупантов: смотрите видео
"Кто-то может сознательно уничтожать все концы"
В России неизвестные снова забросали военкомат коктейлями Молотова. Жданов считает, что подобные действия были сознательными.
"В России нет электронного реестра военнообязанных – сгорит картотека, повестки некуда будет присылать", – отметил военный эксперт.
Он предположил, учитывая то, как давят на военнообязанных представителей военкоматов, зовут их по повесткам, вполне возможно, что кто-то сознательно уничтожает все концы, чтобы его не вызвали в военкомат.
Напомним, что в начале марта в Московской области мужчина решил сжечь военкомат, чтобы не идти на войну с Украиной. Так он хотел сорвать мобилизацию.
Горячая ситуация на разных направлениях: что известно
- В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали самые горячие направления по состоянию на утро 4 мая. Самая тяжелая ситуация – в Попасной и Лиманском направлении.
- Россияне продолжают активизироваться на Юге. Вдоль всей линии столкновения захватчики бьют из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
- Оккупанты не оставляют попыток установить сухопутный коридор с Крымом, получив полный контроль над Донецкой и Луганской областями.
- На "Азовстали" продолжаются тяжелые бои. С украинскими бойцами до сих пор нет связи.
Карта боевых действий на утро 4 мая / Фото Liveuamap